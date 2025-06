Il cappello per cani è l’accessorio estivo perfetto per il tuo pelosetto. Lo adorerete

L'accessorio estivo giusto per il tuo pet è il cappello per cani, da comprare subito per proteggerlo dalle alte temperature.

Fonte: iStock Photos Cappello per cani

L’accessorio perfetto per affrontare il caldo estivo senza pericoli insieme al tuo pet? Senza dubbio il cappello per cani, non solo trendy, ma sopratutto utile e consigliato dagli esperti per garantire la salute dell’animale.

Forse non lo sai, infatti, ma d’estate il cappello è un accessorio essenziale per proteggere il cane dall’azione dei dannosi raggi UVA e UVB.

Come proteggere il cane d’estate con il capello

Il capello è un ottimo alleato per proteggere il cane d’estate. Proprio come gli umani infatti anche i cani andrebbero difesi dal caldo e dai raggi solari. In particolare in caso di pelo rado a chiaro, il cappello è utile per proteggere da scottature alla testa o al naso, senza limitare i movimenti dell’animale.

Proteggere il cane dal caldo estivo infatti significa prevenire eventuali colpi di calore che possono risultare anche mortali per l’animale. Oltre all’uso del cappello segui alcuni accorgimenti importanti.

Evita le uscite nelle ore più calde della giornata, programmando le passeggiate la sera tardi e la mattina presto. Se necessario bagna il cane, con attenzione alle zampe, al muso e al dorso.

Mettigli sempre a disposizione acqua fresca, cambiandola spesso. In casa offrigli uno spazio in cui possa ripararsi, meglio se ben arieggiato. Infine ricordati di non tosare l’animale d’estate, rischieresti infatti di mettere a rischio la sua capacità di termoregolazione, e non dimenticare mai la crema solare.

I migliori cappelli per cani

Bello e utile, il cappello da baseball per il cane è l’ideale con l’arrivo dell’estate. Realizzato in tessuto Oxford di altissima qualità e con una fodera in tela, è traspirante e resistente, adatto all’uso quotidiano.

Il cinturino è regolabile, con due fori per le orecchie, adatti anche per cani con orecchie lunghe. La tesa è perfetta per proteggere gli occhi del cane dal sole e consentirgli di affrontare in tutta sicurezza le attività all’aperto. Non a caso è il capello per cani più venduto su Amazon e costa poco più di 10 euro!

Cappello per cani e gatti Cappello protezione per cani e gatti

Sogni un cappello che possa indossare anche il gatto in caso di necessità? Allora ti consigliamo quello di Kequar. Un berretto sportivo versatile realizzato in canvas leggero, morbido e traspirante, ottimo per assorbire l’umidità e fare sentire a proprio agio l’animale.

La visiera è ampia per schermare i raggi dannosi del sole, garantendo al tempo stesso una buona visione. I laccetti rendono l’accessorio regolabile con facilità, mentre i fori per le orecchie consentono al cane di muoverle come preferisce, senza fastidio.

Forma diversa (alla pescatora), ma uguale protezione per il cappello per cani in cotone. Il materiale è privo di sostanze chimiche e anallergico, ottimo anche per gli animali che soffrono di allergie.

Si regola facilmente con il comodo cordoncino, in più i colori disponibili sono favolosi (e sfumati) super alla moda. In più il costo è davvero conveniente: solo 8 euro!

Cerchi un cappello che sia non solo utile, ma anche divertente? Allora prova quello coloratissimo e con elica. Regolabile e in materiale eccellente, non solo proteggerà il tuo cane, ma lo renderà anche il protagonista perfetto del tuo prossimo servizio fotografico!