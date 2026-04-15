Jennifer Aniston svela l’accessorio must have che protegge dal sole: il cappello da pescatore. 10 modi per indossarlo già in primavera

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Il cappello di Jennifer Aniston su Amazon

L’accessorio must have per proteggersi dal sole senza rinunciare ad essere glamour? A svelarcelo è nientemeno che Jennifer Aniston, celebrity e regina di stile che negli ultimi scatti postati sul suo profilo Instagram ci regala uno sguardo al look ideale per l’estate e la primavera.

Canotta bianca, jeans, sandali, ma soprattutto un cappello da pescatore. Un accessorio che non è solo utile per schermare i raggi del sole, ma può rivelarsi anche il pezzo vincente per rendere speciale qualsiasi outfit.

La buona notizia? Per replicare il look di Jennifer Aniston non serve spendere un patrimonio. Su Amazon infatti si possono trovare tantissime alternative, una più bella dell’altra, a prezzi decisamente low cost. E per ogni modello di capello da pescatore potrai creare un outfit diverso in base al tuo umore, al meteo e alle tue esigenze!

Il classico pieghevole da giornata all’aria aperta

Con la tesa larga, una struttura leggera e pieghevole, questo cappello da pescatore è il compagno ideale per le tue giornate all’aperto. Indossalo con un paio di pantaloni cargo, una t-shirt oversize bianca e sneakers chunky per un look da city girl che funziona, da sfruttare per le uscite fuori porta o le passeggiate in centro. La regolazione sulla nuca ti permette di adattarlo facilmente alla testa senza l’effetto schiacciato che spesso infastidisce. Mettilo direttamente sopra ad uno chignon basso per un tocco ancora più effortless.

Il reversibile in cotone lavato per un look retrò

Il cotone lavato e con l’aspetto vissuto, questo cappello da pescatore è un vero pezzo di stile. La versione reversibile, di un azzurro sbiadito, si porta abbassato sulla fronte in stile anni Novanta. Abbinalo ad un vestito midi in lino naturale, sandali piatti in cuoio e una borsa di paglia per un look che richiama la Costa Azzurra. È il cappello perfetto per chi vuole quel tocco vintage e cerca uno stile romantico e retrò.

Il modello tecnico per il trekking con stile

Chi l’ha detto che un cappello da trekking deve essere brutto? Aypow propone una versione pieghevole e ultraleggera con protezione UV ad alto fattore che si trasforma facilmente in un pezzo fashion da indossare sempre! Abbinalo a leggings, un crop top e sneaker per la classica uscita in montagna del weekend. Poi, a fine giornata, con un cambio di outfit il cappello sarà ideale anche per l’aperitivo.

Cappello da pescatore Aypow Cappello da pescatore trekking style

Il fashion foldable per la passeggiata in città

Più fashion e decisamente particolare, questo cappello da pescatore firmato Aypow si sposa alla perfezione con un trench oversize, jeans dritti a vita alta e scarpe platform. È il classico look primaverile che Jennifer Aniston adorerebbe, abbinando il capello a occhiali da sole cat-eye e borsa a spalla in pelle. Funziona per una domenica al mercato dell’antiquariato oppure per una mostra d’arte contemporanea. E, perché no, per un caffè al parco.

Il leopardato reversibile per chi ama osare

Il cappello da pescatore a stampa leopardata, reversibile e con borsa inclusa per la spesa, è l’accessorio giusto per chi non vuole passare inosservato. Portalo sul lato leopardato con un completo total black, lasciando che sia il cappello a parlare. In alternativa, gioca con la stampa mixandola con colori accesi (il giallo quest’anno è super di moda) o stampe con maxi fiori. L’effetto sarà sorprendente!

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Il bucket hat in pelle per il look rock-chic

Il cappello da pescatore in similpelle è il pezzo che trasforma un look da invernale a primaverile in un colpo solo. Portalo con un giubbino in denim, una maglia a costine aderente e stivali texani oppure, se sogni un outfit più chic abbinalo ad un abito longuette in seta scivolata e una borsa mini. L’effetto rock-chic sarà garantito! Perfetto per le serate in cui non si sa bene dove si andrà a finire, questo cappello è l’accessorio giusto per chi è pronta a tutto!

Cappello da pescatore Zlyc Cappello da pescatore in pelle

Il compatto da viaggio per il weekend fuori porta

Si mette nello zaino, pesa pochissimo e una volta estratto torna perfettamente in forma: il cappello da pescatore Mlpkoi è il compagno di viaggio ideale per essere sempre chic. Indossalo con un outfit easy – t-shirt e sneakers bianche – oppure portalo in valigia per il primo weekend di primavera al mare. Funziona benissimo abbinato ad un costume intero e ad un pareo annodato in vita, già pronto per passare dalla spiaggia al bar sul lungomare all’orario dell’aperitivo!

Il modello con foro per la coda di cavallo

Il cappello Becellen è pensato per le donne attive che non vogliono scegliere tra protezione dal sole e comodità. Il dettaglio geniale? Un foro posteriore per far passare la coda di cavallo. Portalo durante una sessione di running, un giro in bici al parco o una lezione di padel all’aperto. Abbinato ad un outfit sportivo in colori pastello diventa un accessorio coordinato ottimo, che unisce protezione funzionale e fashion.

Cappello da pescatore Becellen Cappello da pescatore con foro per coda

Il classico outdoor per il picnic in campagna

Semplice, solido, affidabile: il cappello da pescatore Voarge è il modello più classico, da mettere quando si vuole stare all’aria aperta senza pensarci troppo. Ideale per un picnic in campagna con il classico abbinamento ad un vestito a fiori midi e ballet flats, protegge davvero dai raggi UV, grazie ad una tesa generosa che copre viso e nuca. Semplice e funzionale, è un pezzo unico da avere e sfoggiare per tutta la stagione.

Il bucket hat in ecopelliccia per le serate fresche

Il cappello da pescatore Durinm in ecopelliccia sintetica è la risposta giusta per non rinunciare al look nelle serate in cui la temperatura scende, soprattutto in primavera quando il tempo è ancora instabile. Portalo con un maxi coat, un maglione a coste e stivaletti chunky per un outfit da aperitivo in rooftop. È un pezzo che gioca con i contrasti ed è ciò che Jennifer Aniston indosserebbe la sera per sentirsi unica.

Cappello da pescatore Durinm Cappello da pescatore in ecopelliccia

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