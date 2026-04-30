Caso Epstein, la Principessa Sofia di Svezia si nasconde dietro il maxi cappello

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IPA Carlo Gustavo di Svezia, da Mary di Danimarca alla Regina di Thailandia: i reali alla festa dei suoi 80 anni

Le celebrazioni per l’ottantesimo compleanno di Re Carlo Gustavo hanno riunito, come previsto, l’intera famiglia reale svedese, inclusa la Principessa Sofia, che è riapparsa in pubblico dopo mesi di impegni ridotti al minimo. Lo ha fatto in occasione di un evento familiare, proprio come l’ultima volta che l’avevamo vista a febbraio, e in modo particolarmente discreto: “nascosta” sotto un maxi cappello che ha ricordato quello indossato da Melania Trump all’insediamento del marito un anno fa.

Sofia di Svezia, la strategia del maxi cappello

Sofia di Svezia si è presentata ai festeggiamenti del suocero con un cappello a tesa larga, calato sugli occhi fino a nascondere gran parte del volto. Una scelta tutt’altro che casuale.

Secondo i royal expert, la Principessa 41enne avrebbe deliberatamente optato per una presenza defilata, consapevole dell’attenzione mediatica legata alla sua riapparizione in pubblico.

L’ultima apparizione pubblica risaliva allo scorso gennaio, al funerale della Principessa Désirée, sorella del sovrano. Negli ultimi mesi Sofia ha privilegiato la dimensione privata, anche per dedicarsi alla maternità dopo la nascita della quarta figlia, Ines, approfittando di un congedo che in Svezia può protrarsi fino a un anno.

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L’abito della Principessa, un modello midi azzurro firmato Roland Mouret, ha rafforzato questa linea: essenziale, elegante, privo di eccessi. Nessun eccesso, nessuna concessione a dettagli superflui: solo una clutch gioiello e guanti beige a completare un insieme coerente e misurato.

Il risultato è stato un equilibrio sottile tra discrezione e visibilità. Perché, se da un lato il cappello celava lo sguardo, dall’altro finiva inevitabilmente per attirare l’attenzione, trasformandosi nel vero protagonista visivo della giornata.

In questo senso, il copricapo è diventato quasi una metafora della posizione attuale della moglie di Carlo Filippo: presente ma schermata, visibile ma protetta.

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Tra polemiche e diplomazia reale, una presenza calibrata

Il ritorno di Sofia si inserisce in un contesto più ampio, segnato dalle polemiche legate al suo passato rapporto – occasionale e risalente a molti anni fa – con Jeffrey Epstein.

Come chiarito dalla Casa Reale e dalla diretta interessata, gli incontri sarebbero avvenuti circa vent’anni fa, prima dell’ingresso nella famiglia reale, in contesti sociali come ristoranti o anteprime cinematografiche.

“L’ho incontrato in un paio di occasioni sociali. Ma ora che ho letto di tutti i crimini orribili che ha commesso contro le giovani donne, sono così grata di non aver avuto più niente a che fare con lui dalle poche volte in cui avevo vent’anni. Il mio pensiero va davvero a tutte le vittime di reati e spero che in questo caso venga fatta giustizia. Ci siamo incontrati in un ristorante, in un contesto sociale, dove sono stato presentato, e alla proiezione di un film con molte altre persone. Per fortuna, è stato tutto”

Una precisazione, quella di Sofia, che ha contribuito a ridimensionare la vicenda, pur senza spegnere del tutto l’attenzione mediatica. La strategia adottata è stata quella della prudenza: ridurre l’esposizione pubblica senza però rinunciare agli appuntamenti familiari più significativi.

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E proprio in questa chiave si legge la presenza di Sofia alle celebrazioni di Stoccolma, che hanno riunito non solo i Bernadotte ma anche rappresentanti di numerose case reali europee.

In un simile contesto, ogni dettaglio assume valore. E la presenza dell’ex modella, calibrata e silenziosa, appare come parte di una strategia più ampia: mantenere il proprio ruolo all’interno dell’istituzione, senza alimentare ulteriori riflettori.

Una linea sottile, che passa attraverso gesti misurati e scelte studiate, dove anche un cappello può raccontare molto più di quanto sembri.