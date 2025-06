Sofia di Svezia in giallo per il battesimo della Principessina Ines

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Sofia di Svezia è semplicemente magnifica al battesimo di sua figlia Ines. Lei e suo marito Carlo Filippo hanno deciso di fissare la cerimonia proprio il giorno del loro decimo anniversario di nozze. Infatti, si sono sposati il 13 giugno 2015. Dunque, una doppia festa alla Corte svedese.

Sofia di Svezia, il significato della data del battesimo

Il battesimo della Principessina Ines si è svolto nella cappella del castello di Drottningholm alla presenza dei cinque padrini e madrine e del resto della Famiglia Reale, ossia degli zii e dei nonni della piccola.

Sofia e Carlo Filippo di Svezia hanno scelto una data significativa per il battesimo della loro bimba. Il 13 giugno infatti è anche il loro anniversario di nozze. Ma quest’anno è speciale, perché festeggiano i 10 anni. E non potevano celebrarlo in modo migliore, facendo coincidere questa data con una cerimonia altrettanto importante, quale appunto il battesimo di Ines.

Gli ospiti sono arrivati intorno alle 11:00, ora locale, per la cerimonia del battesimo, che ha avuto luogo a mezzogiorno. Ines è stata battezzata dal cappellano capo, il vescovo Johan Dalman, e dal cappellano ordinario Michael Bjerkhagen, pastore della Royal Court Assembly.

La Principessina è la quartogenita di Sofia e Carlo Filippo ed è la loro unica figlia femmina. Infatti, la coppia ha altri tre maschi, Alessandro, Gabriele e Giuliano.

La piccola, il cui nome completo è Ines Marie Lilian Silvia, Duchessa di Västerbotten, è nata lo scorso 7 febbraio. Ma ha già fatto un’apparizione pubblica la settimana scorsa in braccio a sua madre, con indosso il costume tradizionale.

Sofia di Svezia, look giallo per il battesimo di Ines

Naturalmente per il suo battesimo, Ines ha indossato un abito da cerimonia tradizionale che forse le stava anche un po’ largo.

Si tratta di un lunghissimo abito in pizzo, delicatamente ricamato, con maniche corte e colletto arricciato. Ines è stata bravissima durante la cerimonia. Sempre in braccio a sua madre Sofia non ha pianto nei momenti fondamentali, anzi si guardava intorno stupita e incuriosita da quello che stava accadendo.

Sofia di Svezia ha invece optato per un abito giallo oro, molto elegante e bon ton, perfettamente in armonia con la veste della figlia.

Si tratta di un lungo abito da cerimonia in voile giallo accesso, costituito da un corpetto a maniche lunghe morbide, decorato sul collo da un grande fiocco laterale, la gonna è lunga e a balze. Sicuramente uno stile retro che però Sofia porta con eleganza. L’abito è accompagnato da un cappello rotondo da cui ricadono i capelli ondulati. Il make up è leggero e punta sulle labbra rosa.

Battesimo Ines di Svezia, madrine e padrini

Al battesimo erano presenti anche i fratellini di Ines, seduti accanto ai genitori. I bambini sono elegantissimi con la camicia bianca e una giacca chiara.

La Principessina ha cinque tra padrini e madrine. Con un comunicato ufficiale, il Palazzo ha annunciato i loro nomi il giorno prima: “Il Principe e la Principessa hanno scelto i seguenti cinque padrini per la Principessa Ines: Sua Altezza Reale la Principessa Estelle, Fredrik von der Esch, Claes Kockum, Sandrine Kockum [e] Tiara Larsson”.

Tra questi c’è Estelle, cugina di Ines, che ha 13 anni ed è figlia della Principessa ereditaria Vittoria di Svezia, sorella di Carlo Filippo.