Fonte: IPA La Principessa Sofia di Svezia e la figlia Ines

La Festa Nazionale di Svezia non è mai stata così dolce. Perché rappresenta la prima uscita ufficiale per la piccola, deliziosa, Ines, prima femminuccia della Principessa Sofia e del Principe Carlo Filippo. Le foto di Ines, vestita come la mamma, hanno già fatto il giro del mondo e la Principessina è già la testa coronata più amata d’Europa.

La prima uscita di Ines, figlia di Sofia di Svezia

All’inaugurazione ufficiale del palazzo reale di Stoccolma era presente la famiglia reale al completo. Seppur ancora in maternità, Sofia di Svezia ha scelto di partecipare all’importante ricorrenza nazionale e con lei c’era un’ospite inattesa. La Principessa quarantenne è arrivata con in braccio la piccola Ines, nata appena quattro mesi fa. Assieme a loro c’era anche il papà, il Principe Carlo Filippo. All’appello, seppur più defilati, anche gli altri tre bambini della coppia reale: Alexander, di nove anni, Gabriel, sette anni, e Julian, quattro anni.

Fonte: IPA

In realtà, la bellissima Ines si era già mostrata ai propri sudditi, ma da lontano e velocemente. L’ultima arrivata della famiglia reale aveva fatto un salutino dal balcone in occasione del 79esimo compleanno del nonno, il Re Carlo, lo scorso 30 aprile. Stavolta, però, Ines si è presentata ufficialmente al popolo, accompagnando la mamma durante i saluti ufficiali. La Festa Nazionale è una vacanza ufficiale solo dal 2005, inizialmente era nota come Giorno della Bandiera Svedese e non prevedeva grandi festeggiamenti. A partire dal 1983, il Parlamento la trasformò in una grande celebrazione, durante la quale le porte del palazzo reale vengono aperte al pubblico.

Fonte: IPA

Le due erano raggianti ed elegantissime. Sofia, con capelli sciolti e un make-up naturale, indossava il tradizionale abito svedese, in giallo e blu. Lo stesso vestito, in miniatura naturalmente, è stato sfoggiato dalla piccola Ines. La Festa Nazionale precede di pochi giorni un altro grande evento per la bimba, quello del suo battesimo, in programma venerdì 13 giugno nel palazzo reale di Stoccolma. Un giorno ancora più speciale perché decimo anniversario di nozze di mamma Sofia e papà Carlo Filippo.

La prima figlia della Principessa Sofia

La nascita di Ines, arrivata il 7 febbraio 2025, era attesissima, perché si tratta della prima femminuccia per la Principessa Sofia e Carlo Filippo. La coppia reale ha già tre bimbi, ma tutti maschietti. La gravidanza, annunciata nel settembre 2024 con una foto diffusa dai profili social della casa reale svedese, era stata seguitissima. Sofia e Carlo sono una coppia da film, la cui unione fu inizialmente osteggiata da Re Carlo e dalla Regina Silvia. A loro sfavore pesavano la fama di Don Giovanni del secondogenito del Re e la professione di Sofia, ex conduttrice televisiva e modella, anche di costumi da bagno.

Il loro, però, è un amore sincero, che ha superato ogni pregiudizio e, tra poco, festeggerà i primi dieci anni da marito e moglie. Quel giorno si terrà anche il battesimo di Ines che, ottava in linea di successione al trono, seppur non possegga il titolo di Sua Altezza Reale come i fratelli, potrebbe indossare l’abito ufficiale della casa reale. E solo all’idea esplodiamo di tenerezza.