Sofia di Svezia, le prime tenerissime foto della piccola Ines

Fonte: IPA Principessa Sofia di Svezia

Sofia di Svezia e il Principe Carl Philip hanno condiviso alcuni, tenerissimi scatti, della nuova arrivata, la piccola Ines. La quarta figlia della coppia reale è venuta al mondo lo scorso 7 Febbraio ed è il primo fiocco rosa della famiglia: gli scatti della Principessina sono stati condivisi su Instagram e accolti da una marea di commenti pieni di affetto.

Sofia di Svezia e Carl Philip, i primi scatti di Ines

Impossibile non essere colti da una profonda tenerezza dopo aver visto gli scatti condivisi dalla coppia reale composta da Sofia di Svezia e dal Principe Carl Philip sul loro profilo Instagram. L’annuncio della nascita della piccola Ines, avvenuta lo scorso 7 Febbraio presso l’ospedale Danderyd di Stoccolma, era stato dato direttamente dalla Casa Reale con un comunicato ufficiale e accolto con grande gioia da parte di tutta la cittadinanza. Ines è la quarta figlia di Sofia e Carl Philip, ma è la prima femminuccia: la coppia reale ha infatti altri tre figli, tutti maschi, ovvero Alexander di 8 anni, Gabriel di 7 e Julian di 3. E dunque Ines, il cui nome completo è Ines Marie Lilian Silvia, è il primo fiocco rosa per la coppia, una novità che completa in modo unico la loro splendida famiglia.

In particolare i primissimi scatti della bimba, condivisi sul profilo social dalla coppia, hanno già fatto il giro del web raccogliendo tante belle emozioni e commenti entusiasti, soprattutto perché nelle foto si vede tutto l’affetto e la tenerezza che i suoi fratelli già provano per la piccola Principessina.

Le foto ritraggono la dolcissima Ines in braccio a Alexander, Gabriel e Julian mentre la guardano amorevolmente, la sorreggono e le tengono la mano, mentre in un secondo scatto si vede un primo piano del piccolo Julian che bacia sulla testolina la sorella. Scatti pieni di amore che hanno commosso il web e dato il via ad una catena di commenti pieni di affetto. Sofia di Svezia e il Principe Carl Philip hanno accompagnato le foto con la dicitura “Un meraviglioso quartetto” approfittando per ringraziare tutti coloro che si sono congratulati con loro scrivendo “Grazie di cuore per tutti i bei complimenti alla nostra piccola Ines”.

Insomma dopo Beatrice ed Edoardo, diventati anche loro di nuovo genitori della piccola Atena lo scorso 22 Gennaio, le casate reali accolgono ora una nuova Principessa che ha già conquistato il cuore di tutti.

La nascita della Principessa Ines tra piccoli errori e grandi festeggiamenti

L’annuncio del nome della piccola Ines rimarrà nella storia per un innocente errore di nonno Carlo Gustavo: quando lo scorso 10 Febbraio il Re ha annunciato il nome della nipotina durante un Consiglio di Stato a Palazzo Reale, ha commesso un piccolo errore di pronuncia dicendo “Inse Silvia Marie Lilian” invece di “Ines Marie Lilian Silvia”. Un errore subito corretto e perdonato in quanto dovuto alla dislessia di cui soffre il Re. Per la nascita di Ines ovviamente sono stati organizzati dei festeggiamenti e il giorno stesso della sua venuta al mondo i membri della famiglia reale hanno partecipato al Te Deum, una funzione religiosa per ringraziare Dio del lieto evento.

La bimba, come annunciato, porta tre nomi oltre a Ines: per lei infatti Sofia di Svezia e il Principe Carl Philip hanno scelto Marie e Silvia in onore della nonna materna e di quella paterna, e Lilian che era invece il nome della prozia, la duchessa di Halland. La piccola Ines entra così di diritto nella linea di successione della Casa Reale e sarà duchessa di Västerbotten, ma non potrà essere chiamata “Sua Altezza Reale” in quanto Re Carlo Gustavo nel 2019 ha deciso di privare tutti i nipoti del titolo con l’unica eccezione dei figli della Principessa Vittoria. La decisione è stata presa per snellire la famiglia reale e ridurre gli oneri pubblici, garantendo che solo gli eredi diretti al trono avessero ruoli ufficiali. I nipoti hanno comunque mantenuto i loro titoli di Duca e Duchessa, ma senza dover adempiere a doveri reali e questo ha permesso loro una maggiore libertà nella vita privata e professionale, senza obblighi istituzionali.