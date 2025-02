Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

Re Carlo di Svezia e la Regina Silvia

A tutti capita di commettere un errore e il “sangue blu” non garantisce di certo uno scudo dalle gaffe. È quanto capitato a Re Carlo di Svezia che, dopo il discorso tenuto, è stato costretto a scusarsi. Ecco cos’è accaduto.

La gaffe di Re Carlo di Svezia

Il tutto è avvenuto nel corso di una riunione del Consiglio di lunedì 10 febbraio. Re Carlo di Svezia ha generato non poca confusione con il discorso pronunciato. Ha infatti dichiarato pubblicamente che la figlia della Principessa Sofia e del Principe Carlo Filippo di Svezia sarà conosciuta come Principessa Inse Marie Lilian Silvia, Duchessa di Västerbotten.

Poco dopo, però, il palazzo è corso ai ripari. È stata infatti rilasciata una nota ufficiale nella quale è presente il nome corretto: Principessa Ines. Il sovrano si è poi scusato e lo ha fatto tramite Margareta Thorgren, che è la responsabile dell’informazione della corte reale.

Quest’ultima ha dichiarato alla rivista Svensk Damtidning: “Il Re è davvero dispiaciuto d’aver detto il nome sbagliato. Il motivo di tutto questo è che i nomi sono stati tenuti segreti fino a poco prima del Consiglio, anche dallo stesso sovrano”.

È nata la Principessa Ines

La nascita della Principessa Ines è avvenuta lo scorso 7 febbraio. È venuta al mondo presso l’ospedale di Danderyd. La piccola è la quarta figlia del Principe Carlo Filippo, erede del sovrano di Svezia, e di sua moglie Sofia.

Grande l’attenzione mediatica in merito, com’è facile immaginare. La coppia si è ritrovata immersa tra i flash all’uscita dalla clinica e, cordialmente, ha risposto a curiosi e fotografi con sorrisi e saluti. Il tutto facendo grande attenzione nel non mostrare il volto della neonata.

Restando in ambito nomi, sappiamo che Ines è soltanto il primo dei quattro scelti per la Duchessa di Västerbotten. Gli altri rendono omaggio alla madre del Principe Carlo Filippo, la Regina Silvia. Al tempo stesso i due coniugi hanno scelto di ricordare anche la madre della Principessa Sofia, Marie Hellqvist. Resta però un nome non confermato, ovvero Lilian. Si ritiene possa essere un omaggio alla zia del re, la Principessa Lilian di Svezia, Duchezza di Halland, deceduta nel 2013.

In occasione di questa nascita, è stato celebrato un Te Deum, ovvero una funzione religiosa atta a festeggiare una nuova aggiunta nella Famiglia Reale. Vi hanno preso parte, ovviamente, anche gli altri tre figli della coppia, Alexander (8), Gabriel (7) e Julian (3), che hanno accolto la sorellina.