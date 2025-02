Sofia di Svezia di nuovo mamma, è nata una Principessa, l’annuncio reale

Fonte: IPA Sofia di Svezia

Sofia di Svezia è diventata nuovamente mamma di recente. La Principessa scandinava, infatti, ha dato alla luce una bambina lo scorso venerdì 7 febbraio 2025, come annunciato dal Palazzo Reale svedese con un proclama ufficiale. La neomamma è stata anche avvistata mentre insieme al marito, il Principe Carlo Filippo di Svezia, e alla nascitura, lasciava l’ospedale in cui ha partorito.

Sofia di Svezia è apparsa in splendida forma e più raggiante che mai dopo il suo quarto parto. I due Principi sono già genitori dei piccoli Alexander, Gabriel e Julian e, adesso, hanno accolto la prima figlia femmina.

Sofia di Svezia, l’arrivo di una Principessa

Sofia di Svezia ha dato alla luce una femmina il 7 febbraio 2025, dopo la nascita di tre figli maschi. Grande gioia, quindi, ha colto la Casa Reale svedese e i Re Carlo Gustavo e Silvia per l’arrivo della nipotina. Per l’occasione sono stati sparati dei colpi di cannone a salve e il Palazzo Reale ha diramato un annuncio ufficiale: “L’ufficio del Maresciallo è lieto di annunciare che la principessa Sofia, venerdì 7 febbraio 2025 alle ore 13:10, ha dato alla luce una figlia sana e prospera presso il Danderyd Hospital”.

Come da tradizione non è stato ancora reso noto il nome della Principessina, che è in buona salute e dovrebbe pesare poco più di quattro chili. La coppia reale è stata avvistata fuori dall’Ospedale Danderyd, dove è nata la loro bambina, mentre tornava a casa dopo il ricovero ospedaliero.

I due Principi svedesi sono apparsi più felici che mai, mentre portavano a casa il loro piccolo tesoro e Sofia di Svezia sembrava raggiante e in ottima salute. Per lasciare la clinica la Principessa ha scelto un look casual, composto da un paio di pantaloni marroni scuro, aderenti con l’orlo largo, e un maglione a collo alto beije. La moglie di Carlo Filippo di Svezia ha accompagnato l’outfit con un cappotto corto color panna con dei bottoni nella parte anteriore e un semplice cappellino da baseball blu.

Accanto a lei anche il Principe è sembrato molto felice e ha indossato un pantalone verde, una camicia grigia e un giubbotto lungo e sportivo di colore blu. Anche il suo look è stato completato da un cappellino con visiera, anch’esso di colore verde.

Sofia di Svezia, gravidanza inaspettata

Sofia e Carlo Filippo di Svezia hanno svelato di aspettare il loro quarto figlio nel settembre 2025, attraverso un annuncio ufficiale del Palazzo Reale scandinavo: “Le Loro Altezze Reali il Principe Carlo Filippo e la Principessa Sofia sono lieti di annunciare che la Principessa aspetta il loro quarto figlio. La Principessa Sofia si sente bene e la nascita è prevista per febbraio 2025. Durante l’autunno non sono previsti cambiamenti nel programma pubblico della Principessa Sofia”.

Ma la Principessa, in seguito, ha raccontato a Vogue che questa gravidanza non era stata pianificata dalla coppia reale: “Fortunatamente c’è un bonus in arrivo. Ci sentiamo molto felici e grati. Forse non era previsto, ma ora siamo molto, molto emozionati, soprattutto i bambini”. Malgrado la dolce sorpresa, Sofia e Carlo Filippo di Svezia sono apparsi più felici che mai dopo la nascita della piccola Principessa.