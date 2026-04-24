Achille Costacurta debutta al cinema: le riprese del film sono già iniziate

Il figlio di Billy Costacurta e Martina Colombari sarà tra i protagonisti di una commedia generazionale girata tra Rimini e Riccione

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Achille Costacurta

Dalle cronache, al gossip, al grande schermo il passo è più breve del previsto. Achille Costacurta dopo anni travagliati rinasce dalle sue ceneri come una Fenice e si prepara a esordire come attore in Piove col sole, una nuova commedia italiana già in lavorazione. Un debutto che segna un vero punto di svolta, non solo professionale, ma anche personale. Per il figlio di Billy Costacurta e Martina Colombari si apre infatti una fase tutta nuova, lontana dalle etichette che lo hanno definito fino a ora e più vicina a un percorso artistico ancora tutto da costruire, ma che già accende la curiosità.

Achille Costacurta attore per la prima volta

Niente riflettori rubati per questioni private, questa volta. Achille Costacurta entra nel mondo del cinema dalla porta principale, con un ruolo in un progetto che punta dritto al racconto delle nuove generazioni. Il film si intitola Piove col sole ed è il nuovo progetto di Kristian Gianfreda le cui riprese sono partite in queste settimane tra Rimini e Riccione.

A 21 anni, quindi, il figlio di Martina Colombari e Alessandro Costacurta si misura per la prima volta con un set cinematografico. Nel film, una commedia generazionale, interpreta il “re dei tamarri” Filippo, un ragazzo sopra le righe, provocatorio e carismatico, uno di quei personaggi che si fanno notare fin da subito. Un ruolo che promette di metterlo alla prova e mostrarci, magari, un talento nascosto.

Accanto a lui si muove un cast che mescola volti giovani e nomi già noti al pubblico. Un equilibrio che potrebbe rivelarsi vincente, soprattutto per un progetto che punta a raccontare il presente con uno sguardo diretto e contemporaneo e, soprattutto, con una nota di positività e speranza alla quale, forse, non siamo più abituati.

Di cosa parla “Piove col sole”

Al centro della storia di Piove col sole c’è Agnese, una ragazza di sedici anni costretta a rimettere insieme i pezzi della propria vita dopo una crisi familiare improvvisa. Il suo trasferimento in una realtà completamente diversa diventa l’occasione per confrontarsi con nuove persone e nuove prospettive.

Il film si muove tra leggerezza e riflessione, alternando momenti di commedia a temi più profondi. Si parla di adolescenza, identità, difficoltà economiche, ma anche di relazioni e possibilità di riscatto. Il tutto con uno sguardo attento alle contraddizioni del presente.

Tra i personaggi che popolano questa storia ci sono figure fuori dagli schemi, capaci di lasciare un segno nel percorso della protagonista. Non manca nemmeno l’attenzione a tematiche come la neurodiversità e l’inclusione, trattate con sensibilità e senza cadere in stereotipi.

L’ambientazione, poi, gioca un ruolo fondamentale: la Riviera romagnola non è solo uno sfondo, ma diventa parte integrante del racconto, con i suoi scorci urbani e le atmosfere estive che fanno da cornice a un percorso di crescita che porta – con alti e bassi – all’età adulta.

Le parole di Billy Costacurta sul figlio Achille

Dietro questo debutto c’è anche una storia familiare complessa, fatta di momenti difficili e di un percorso lungo. Alessandro Costacurta, ospite del podcast One More Time, ha raccontato senza filtri le sfide affrontate con il figlio. “Una dottoressa si è presa la responsabilità di darci con sicurezza la diagnosi su Achille 4 anni fa. Cominciò il percorso, i farmaci funzionavano, abbiamo fatto questi corsi che servivano soprattutto per comunicare con lui”.

Il momento più difficile? Il ricovero: “Chi ha fatto il Tso sa di che cosa parlo. Uno dei momenti più brutti per un genitore. Io lo ricordo come il momento più brutto della mia vita“. Oggi però lo sguardo è diverso, più sereno. E forse anche questo debutto al cinema rappresenta un nuovo capitolo, una possibilità di riscrivere il futuro.