Achille Costacurta scappa dal ritiro spirituale in India: “Non ho resistito”

IPA Achille Costacurta con Martina Colombari

È già finito il ritiro spirituale in India di Achille Costacurta. O meglio, il figlio di Martina Colombari è scappato prima del previsto. A raccontarlo il diretto interessato, riapparso sui social dopo che aveva annunciato una pausa detox per ritrovarsi. Una pausa che è però durata molto poco, tanto che il 21enne ha ora svelato un nuovo progetto che ha riacceso il suo entusiasmo.

Perché Achille Costacurta ha lasciato il ritiro spirituale in India

Dopo quasi tre giorni, Achille Costacurta ha comunicato di aver interrotto il suo ritiro spirituale in India, che sarebbe dovuto durare complessivamente dieci giorni.

“Non ho resistito”, ha spiegato in un messaggio pubblicato sui social. Il motivo è legato alla difficoltà di tenere la concentrazione così a lungo: “Erano 12.5 ore di meditazione al giorno. Dopo 70 ore ho preferito andare via non riuscivo più a tenere la concentrazione, essendo il mio primo approccio a questo mondo”.

Nonostante sia andato via prima del tempo prestabilito, il figlio di Martina Colombari e Billy Costacurta è comunque contento del risultato: “Sono molto soddisfatto”, ha assicurato.

La decisione di partire per l’India era stata comunicata pochi giorni prima sempre via social. “Ciao amici, ci vediamo tra dieci giorni. Sto entrando in un retreat di meditazione a Calcutta”, aveva scritto Costacurta, rivelando anche le regole rigide del ritiro.

Bandito il cellulare, niente conversazioni, nessuna lettura o scrittura, niente fumo e un’alimentazione solo ed esclusivamente vegetariana. Un’esperienza pensata come una pausa totale dal mondo esterno e dalla vita digitale, con l’obiettivo di ritrovare equilibrio e concentrazione dopo gli ultimi, complicati, anni.

Ma il ritiro si è rivelato più impegnativo del previsto. E Achille Costacurta ha preferito andare via e pensare ad un nuovo progetto più entusiasmante.

Il nuovo progetto di Achille Costacurta dopo gli anni più difficili

Dopo il rientro dal ritiro, ora Achille Costacurta vuole realizzare una serie autobiografica con l’aiuto di uno dei suoi migliori amici.

“Dal 2026 ho filmato praticamente tutto, ogni giorno. L’obiettivo è portarvi con me e raccontarvi solo la verità”, ha confidato. L’intento, ha precisato, non è quello di dare lezioni o messaggi motivazionali, ma di raccontare la propria quotidianità senza filtri, “nel bene e nel male”.

In passato Achille Costacurta ha parlato apertamente delle difficoltà vissute durante l’adolescenza. Non ha nascosto il periodo segnato dall’uso di droghe, da un trattamento sanitario obbligatorio, da un tentativo di suicidio e da lunghi ricoveri in cliniche per disintossicarsi e ricostruire un equilibrio personale.

Il ritiro spirituale in India, seppur interrotto prima del previsto, rappresenta un altro tassello di questo percorso che il ragazzo sta affrontando tra Asia e Australia. Un percorso che, come ha puntualizzato il giovane, non si è concluso come immaginato, ma che sembra aver contribuito a una riflessione più ampia sul proprio presente e sui passi da compiere in futuro.

Un cammino a cui ha fatto cenno anche la madre Martina Colombari: “Sono preoccupata, ma serve tutto nella vita. Sono contenta che Achille sia lì, ma lo aspetto a casa”, ha dichiarato a Verissimo, descrivendo un sentimento condiviso da molti genitori di fronte alle scelte complesse dei figli.