Martina Colombari a Verissimo: “Le difficoltà di Achille hanno reso me e Billy più uniti”

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

Martina Colombari è stata una delle protagoniste più amate dell’ultima edizione di Ballando con le Stelle: proprio nel dancing show di Milly Carlucci, l’ex Miss Italia ha messo in luce il suo lato più autentico, mostrando senza sconti anche le sue fragilità. Ospite nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo, Martina ha nuovamente dato prova della sua sincerità, raccontando del difficile momento vissuto con il figlio Achille.

Martina Colombari e la difficoltà vissute da Achille

Martina Colombari è una professionista del piccolo schermo molto amata, ma negli ultimi anni ha dovuto affrontare le sue sfide più difficili lontano dalla televisione. Suo figlio Achille, infatti, ha avuto problemi comportamentali e di abuso di sostanze, legati ad una diagnosi tardiva di ADHD. In un momento particolarmente delicato, il ragazzo ha anche tentato il suicidio, ma è stato fortunatamente soccorso in tempo.

Oggi la situazione è decisamente migliorata, e il ragazzo ha parlato con estrema lucidità delle crisi attraversate e vinte, anche grazie al supporto dei suoi genitori. “Le difficioltà di Achille hanno unito me e Billy perché siamo stati uno un supporto per l’altro“, ha ricordato l’ex Miss Italia a Silvia Toffanin.

L’esperienza vissuta con suo figlio l’ha profondamente trasformata: “Achille mi ha dato un bello schiaffo perché mi ha fatto cadere il mito del controllo. Io spesso cerco di controllare tutto e ho un atteggiamento per cui tutto deve funzionare come dico io. Ho imparato, invece, che ci sono momenti della vita in cui tu non puoi decidere e devi metterti parte. Soprattutto fare non un mea culpa, perché non ho colpa, ma imparare ad accettare”.

Ciò che invece l’attrice non ha mai accettato, sono stati i giudizi morali sulla sua condotta di madre: “Molti hanno parlato senza capire perché io continuavo ad avere un lavoro, un marito, come è giusto che sia. La diagnosi di Achille è arrivata tardi, e abbiamo vissuto momenti difficili. Non mi considero una madre coraggio, ho cercato di fare del mio meglio e tenerlo per mano”.

Martina Colombari e l’amore con Billy Costacurta

L’altro amore della vita di Martina è suo marito Billy Costacurta, a cui è legata da quasi 30 anni: i due si conobbero quando erano ancora giovanissimi, ed oggi sono una delle coppie più longeve dello star system. “Abbiamo compiuto 30 anni insieme, ma non ci sembra che siano passati tutti questi anni. Siamo molto diversi, ma se duriamo e perché c’è amore“, ha raccontato l’ex Miss Italia.

Se ci sono state crisi? Sì, ma mai di entità particolarmente rilevante: “Abbiamo vissuto il settimo anno, ci siamo allontanati per un annetto, ma la vita di coppia va sempre costruita e coltivata. É troppo facile mollare. Ciò non vuol dire, però, che se due persone non stanno bene insieme non si debbano lasciare. Noi, per fortuna, non abbiamo mai dovuto affrontare questo argomento”, ha precisato ancora Colombari.

Insomma, le difficoltà e i problemi superati insieme hanno reso l’unione tra i due coniugi ancora più forte, vincendo ogni possibile ombra di crisi: oggi come 30 anni fa, Martina e Billy sono perdutamente innamorati l’uno dell’altra.

