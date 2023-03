Massimo Ciavarro: “La mia notte con Moana Pozzi”

Affascinante, con uno sguardo magnetico, un vero sex symbol del cinema italiano: Massimo Ciavarro da qualche tempo vive lontano dai riflettori, ma per decenni è stato uno degli attori più amati. E che ha fatto battere il cuore a intere generazioni. Tra le sue ex famose c’è Eleonora Giorgi, con la quale è stato sposato. Insieme hanno avuto un figlio, Paolo che ha seguito le orme dei genitori e lavora nel mondo dello spettacolo. E altri flirt? Uno con Moana Pozzi con la quale ha trascorso solo una notte.

Massimo Ciavarro, la notte con Moana Pozzi

Massimo Ciavarro ha fatto innamorare intere generazioni, complice il bel aspetto e quel fascino capace di bucare l’obiettivo. Da tempo vive lontano dai riflettori, ma la sua fama è viva ancora oggi. Lo ha raccontato in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera in cui ha raccontato che anche adesso lo riconoscono per strada. Nella stessa occasione ha parlato anche della sua vita privata, dei flirt (veri e presunti) che gli sono stati attribuiti.

Come quello con Moana Pozzi. Vero? Decisamente sì, ma solo per una notte. Lo ha spiegato lui stesso mentre ricordava il periodo in cui si è dato alla “vita notturna: i miei anni più schifosi”. Il giornalista del Corriere gli ha chiesto se è stato allora che ha avuto una storia con Moana Pozzi. “Una storia? Ci sono stato una sola sera – ha risposto Massimo Ciavarro -. Dopo dieci esami in Giurisprudenza, mi ero iscritto a una scuola di recitazione, la Scaletta, c’erano lei e pure Margherita Buy, già stressatissima come oggi. Moana era timidissima, sensibile, di buona famiglia, ricca. Una volta, stavamo chiacchierando e finimmo a letto”.

Un flirt di una notte alla quale, a quanto pare, l’attrice di film per adulti aveva anche dato un voto: un 6. “Così scrisse nel suo libro ha detto Ciavarro -, dato che non m’ero tolto i boxer”.

Nella stessa intervista ha anche negato che ci sia stato qualcosa tra lui e Isabella Ferrari: i due hanno lavorato insieme in Sapore di mare 2. Nulla neppure con Nicole Kidman, con l’attrice premio Oscar ha lavorato in Un’australiana a Roma. E poi Eleonora Giorgi: sono stati insieme 12 anni e dal loro amore è nato il figlio Paolo Ciavarro.

Massimo Ciavarro, la nuova vita

La nuova vita di Massimo Ciavarro è abbastanza lontana dai riflettori. Ha raccontato che ogni tanto si ritira per qualche giorno in un Ashram dove conduce vita ascetica, fa yoga e si sottopone a cure ayrvediche. E poi porta avanti i suoi progetti di lavoro: un’azienda agricola, la produzione e l’attività turistica a Lampedusa.

E il ruolo di nonno? Al Corriere della Sera ha raccontato del rapporto con il nipotino, figlio di Paolo e di Clizia Incorvaia: “Gabriele ha un anno, è bellissimo, anche se stando tanto a Lampedusa, non è che l’ho stravisto”. Mentre per quanto riguarda la vita privata ha confessato di avere accanto qualcuno: “Ho una persona a cui voglio molto bene. Voler bene è di più dell’amore, che è una cosa un po’ folle, contorta”.