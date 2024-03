Eleonora Giorgi ha raccontato più volte a Verissimo della sua battaglia contro il tumore al pancreas. Un male che le è stato diagnosticato qualche mese fa, stravolgendole la vita e quella dei suoi cari. Nella puntata andata in onda sabato 23 marzo, come sempre su Canale 5, Silvia Toffanin si è collegata con l’attrice al fianco dei figli Paolo Ciavarro e Andrea Rizzoli, quest’ultimo in genere lontano dal piccolo schermo. Tanta l’emozione ma anche la preoccupazione per l’intervento che, come lei stessa ha spiegato, è in programma martedì 26 marzo.

Eleonora Giorgi, l’operazione per il tumore al pancreas

Sono stati mesi complicati, carichi di preoccupazione e di paura. Emozioni del tutto naturali quando la tua vita viene sconvolta da una diagnosi inaspettata, la più brutta: Eleonora Giorgi convive con un tumore al pancreas e ha dovuto affrontare diversi cicli di chemioterapia, nella speranza che si riducesse per consentire il delicato intervento.

Finalmente gli esami hanno dato l’esito tanto atteso e, come spiegato dalla stessa attrice in collegamento a Verissimo, l’operazione è in programma martedì 26 marzo: “Nella vita ho avuto la fortuna quasi di non conoscere gli ospedali, mentre questa è una super operazione. Ringrazio iddio e tutti, la scienza e i medici che l’hanno resa possibile, non era scontato”. “La prima volta che sono venuta da te mica avevo capito bene – ha aggiunto, rivolgendosi a Silvia Toffanin -. C’è stato questo cammino di tre, quattro mesi di chemio il mio corpo ha reagito bene, quel maledetto tumore si è necrotizzato, è meno reattivo e ci dobbiamo sbrigare, toglierlo. (…) Sono fiduciosa. Ho paura, però mi affiderò alla scienza“.

Paura sì, ma mai rancore nel cuore di Eleonora Giorgi, che ha ammesso con grande forza e candore di non essersi mai adirata per la diagnosi: “Non ho un merito, è il mio carattere. Nemmeno una volta da quando mi hanno diagnosticato il tumore ho detto: ‘Perché a me?’, mai. Sono cose che capitano. A me è capitato tanto bene, non ho provato quel rancore. Vedrete che andrà bene”, ha concluso rivolgendosi ai figli.

Il sostegno dell’ex marito Massimo Ciavarro

La convalescenza non sarà semplice, ma Eleonora Giorgi può contare sul sostegno dei figli e dell’ex marito Massimo Ciavarro, padre di Paolo. “Questa è stata veramente forse una piccola cosa miracolosa – ha spiegato con grande emozione – perché Massimo, che è una persona bravissima e buona, è così riservato e chiuso nella sua isola di Lampedusa. Io non ci potevo credere, come ha sentito di questa cosa è arrivato a Roma e verrà anche lunedì per restarmi vicino”.

“Papà è uno che nel momento del bisogno c’è sempre stato e continuerà a esserci – ha aggiunto Paolo Ciavarro, visibilmente preoccupato per la madre – (…). È una costante e a me personalmente, che sono suo figlio, riempie il cuore di gioia sapere che ci sarà anche lui”.

Anche l’altro figlio dell’attrice, Andrea Rizzoli, ha tenuto a dire la sua, sottolineando come non sia stato facile questo periodo ma anche come la madre abbia mantenuto un atteggiamento positivo, per non far pesare loro quanto stesse accadendo: “Non è stato facile per Eleonora [la chiama col nome proprio, ndr] mostrare un volto sempre sorridente e positivo, nonostante da una parte avesse la consapevolezza di avere un male così grave e dall’altra anche la chemio che la impegnava fisicamente. Eppure è riuscita sempre a renderci questo periodo non dico sopportabile ma quasi bello, abbiamo vissuto momenti privati che altrimenti non sarebbero stati possibili”.