Eleonora Giorgi sta combattendo con grande coraggio contro un tumore al pancreas diagnosticatole qualche mese fa. Un percorso difficile, segnato da lunghi cicli di chemioterapia che, come ha spiegato la stessa attrice, le hanno causato ulteriori problemi di salute. Assente dai social da alcune settimane, Eleonora ha raccontato di aver fatto i conti con una brutta polmonite, provocata proprio dalle cure antitumorali: “Sono stati giorni faticosi, ma devo lottare” ha dichiarato l’interprete di Borotalco.

Il messaggio di Eleonora Giorgi

Da quando qualche mese fa ha scoperto di avere un cancro al pancreas, Eleonora Giorgi ha deciso di condividere la sua battaglia con fan e sostenitori sui social. Supportata dall’amore dei familiari, in primis del figlio Paolo Ciavarro, la star sta affrontando con coraggio il percorso di cure, che prevedere anche dei cicli di chemioterapia. E proprio le cure antitumorali, fortemente debilitanti, le hanno causato ulteriori problemi di salute, come ha lei stessa raccontato.

Tornata sui social dopo una lunga assenza, Eleonora ha spiegato di essere stata colpita da una brutta polmonite, favorita dall’abbassamento delle difese immunitarie: “Ci siamo lasciati che stavo per fare la chemio e passato qualche giorno sarei dovuta tornare da Myrta Merlino in televisione. Invece avevo la febbre, la tosse e abbiamo scoperto che ho avuto una bella polmonite da abbassamento immunitario, cioè quasi da chemio. Avevo una debolezza pazzesca e la febbre che non si abbassava mai sotto i 38 e mi faceva un po’ paura”.

Come sta adesso Eleonora Giorgi

Eleonora ha raccontato ai suoi fan quei difficili giorni segnati da paura e cure estenuanti: “Per 15 giorni ho preso antibiotici perché ho avuto un’infezione da infusione. In pochi giorni ho fatto anestesie, contrasti e persino una piccola operazione. Diciamo che sono stati giorni faticosi però io sono ottimista e penso che il mio destino sia questo, devo lottare e fare quello che mi dicono i dottori. Grazie a tutti, ho avuto veramente una debolezza pazzesca. Ho avuto paura ma per fortuna è passata”. L’attrice ha quindi voluto ringraziare quanti le sono stati vicini in un momento così delicato: “Leggervi è stato bellissimo, soprattutto in quei giorni in cui non mi muovevo. Grazie per l’affetto“.

A breve, la Giorgi dovrà inoltre sottoporsi ad una PET, un esame diagnostico che permetterà di rilevare l’entità e le dimensioni del tumore, così da capire se potrà eventualmente essere rimosso con un intervento chirurgico.

La malattia di Eleonora Giorgi

Eleonora Giorgi ha rivelato al pubblico di avere un tumore al pancreas nel corso di un’intervista a Verissimo. “L’ho scoperto per puro caso. Il 21 ottobre era il mio compleanno e il lunedì dovevo fare un’ecografia al seno. Mi viene un colpo di tosse. Il dottore mi disse di andare immediatamente a fare una tac. Io l’ho sempre fatta con cadenza regolare, ma questa volta c’erano dei noduli, un’ombra. Ho fatto subito una PET e poi la sentenza: tumore al pancreas” ha raccontato lo scorso dicembre nel salotto di Silvia Toffanin. Da allora, l’attrice ha condiviso sui social il suo percorso verso la guarigione sin dalla prima seduta di chemioterapia. Un modo per esorcizzare la paura, ma anche per spingere i suoi molti follower a fare prevenzione ed esami periodici.