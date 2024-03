Eleonora Giorgi è stata operata, asportato il tumore: il messaggio dei figli

Delicato intervento per l'attrice che in una recente intervista ha ammesso: "Sono cose che capitano, ho avuto tanto bene dalla vita e adesso devo affrontare questo male"

Eleonora Giorgi è stata operata al pancreas per rimuovere un tumore scoperto a novembre 2023. Negli ultimi mesi l’attrice si è sottoposta a cinque cicli di chemioterapia per arrestare e ridurre il cancro, nel tentativo di potersi sottoporre all’intervento di asportazione. Questo passaggio non era scontato ma grazie all’ottima risposta del suo organismo la 70enne è riuscita ad arrivare all’intervento.

Eleonora Giorgi è stata operata per rimuovere il tumore al pancreas e l’intervento è riuscito alla perfezione. A farlo sapere un messaggio apparso sul profilo Instagram dell’attrice e scritto dai figli Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro. “Operazione andata bene! Grazie a tutti per l’affetto e la vicinanza. Andrea e Paolo”, è la storia Instagram che ha rassicurato tutti.

Eleonora Giorgi e i figli sono stati ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo qualche giorno prima dell’operazione. “Il mio corpo ha reagito bene e il maledetto tumore si è come necrotizzato, è meno reattivo. Dobbiamo sbrigarci e toglierlo. Ho un po’ di paura ma quando arriverò in sala operatoria chiuderò gli occhi e via, andrà bene. Tornerò quella di prima”, ha raccontato l’ex concorrente del Grande Fratello Vip.

Dopo la story di Andrea e Paolo è arrivato anche il post di Clizia Incorvaia, la nuora di Eleonora Giorgi. Le due sono molto legate e l’attrice è stata la prima fan dell’influencer, tanto da spingere il figlio a non lasciarsi scappare una donna così quando era nella Casa più spiata d’Italia. “Grazie per le vostre preghiere, per il vostro amore… primo traguardo raggiunto“, ha fatto sapere Clizia, postando una serie di foto insieme alla suocera per poi aggiungere: “Mi sento grata e benedetta… Brava guerriera!”.

Oltre ai figli e alla nuora – e al nipotino Gabriele nato nel 2022 – Eleonora Giorgi può contare in questo periodo così complicato sull’ex marito Massimo Ciavarro. “Questa è stata veramente forse una piccola cosa miracolosa – ha detto a Verissimo con grande emozione – perché Massimo, che è una persona bravissima e buona, è così riservato e chiuso nella sua isola di Lampedusa. Io non ci potevo credere, come ha sentito di questa cosa è arrivato a Roma per restarmi vicino“.

Del resto il loro amore, durato dodici anni, col tempo si è trasformato in una solida amicizia: “Oggi siamo come fratello e sorella”, ha detto una volta la Giorgi. La famiglia non ha fornito ulteriori notizie sulle condizioni di salute della star di Borotalco, che rimarrà ricoverata in clinica per alcuni giorni. Non è chiaro, però, se verrà dimessa prima della Pasqua o se trascorrerà le festività in ospedale per questioni legate al decorso post-operatorio.

Eleonora Giorgi non si è scoraggiata davanti a questa drammatica svolta della sua vita: “Ho avuto la fortuna nella vita di non conoscere gli ospedali e adesso devo fare una complessa operazione. Tuttavia ringrazio la scienza ed i medici perché hanno reso possibile che questa operazione si possa fare. Non ho mai provato rancore verso gli altri, o detto guarda quella come sta bene, sono cose che capitano bisogna affrontare”.