Andie MacDowell bellezza senza età in grigio e strass

La bellezza non ha età e di questo è strasicura l'attrice Andie MacDowell, che negli anni ha saputo imporsi non solo come grande talento del cinema americano ma anche come ambasciatrice di un ideale che va al di là degli stereotipi. Ne è un bell'esempio il look sfoggiato a New York per la premiére di The Way Home, un red carpet in cui a dominare sono i toni del grigio che porta ormai da tanto tempo sulla sua folta chioma: scintillante e sensuale, Andie è la dimostrazione che l'età è soltanto un cliché.