Alla Mostra Internazionale di Arte Cinematografica di Venezia, Anna Foglietta non ha sbagliato un colpo che fosse uno: sia sul red carpet che fuori, è stata semplicemente impeccabile, perfetta fino all’ultimo dettaglio. Posto che per tutti si merita un 9 politico (ma solo perché io sono peggio dei professori cattivi del liceo: il 10 non lo prende nessuno), vediamo insieme qualcuno dei suoi look che mi sono rimasti più impressi.

Anna Foglietta, la pagella dei suoi look: bianco, nero e un tocco di colore

Qui c’è da prendere appunti: perfetta la proporzione del crop top con il pantalone palazzo a vita alta e deliziosa l’idea della riga orizzontale bianca e nera. In più, personalmente adoro il colore della borsa (la Peekaboo di Fendi, come il resto del look), che riprende la linea sottile del top. La ciabattina bassa è il tocco easy chic che ci vuole. Perfetta!

Anna Foglietta, la pagella dei suoi look: in bianco

Avete presente la regola dei tre colori, quella secondo cui è bene non abbinare più di tre colori in un look? Eccola esemplificata qui in concreto: total look bianco, con accessori colorati, uno in una tonalità forte (il verde della borsa) e uno in tonalità più naturale (il color cuoio della ciabattina). Lo smalto rosso è quel tocco in più che fa capire che il look è studiato fino al dettaglio.

Anna Foglietta, la pagella dei suoi look: in nero

Avete presente il discorso che si faceva sopra? Eccolo riapplicato, usando il nero al posto del bianco. Il colore neutro stavolta è quello della borsa, mentre la décolleté aggiunge il colore più carico che dà tono e carattere a tutto il look.

Anna Foglietta, la pagella dei suoi look: fucsia

Ve l’ho detto tante volte: quando non sapete come indossare un colore forte, smorzatelo. Il nero in questo caso è un’ottima idea e la scelta della borsa in paglia rende tutto il look più easy. Anche qui, perfetta!