Michelle Hunziker è una delle donne più belle della TV italiana e a me, personalmente sta anche molto simpatica! Oltre ad essere oggettivamente molto affascinante e ad avere un fisico perfetto, ha un sorriso contagioso, è spumeggiante e divertente. Ma come se la cava con il guardaroba? Ecco qui la mia pagella dei suoi look (sarò molto severa, vi avviso!).

Michelle Hunziker, la pagella dei look: in tailleur verde

Il colore del tailleur e l’abbinamento con il sandalo color ocra sono perfetti. Quello che non funziona in questo look sono le proporzioni: la giacca ha una linea troppo over per i pantaloni, che a loro volta cadono morbidi. Uno dei due capi avrebbe dovuto essere tagliato in modo un po’ più asciutto. Make up e capelli perfetti. Voto 7.

Michelle Hunziker, la pagella dei look: pantaloni palazzo e blusa

Il pantalone palazzo a vita alta con la blusa morbida funzionano, così come il tocco di colore della borsa. Peccato solo per il fatto che in questo look manchi aria: è tutto troppo chiuso. Sarebbe bastato accorciare le maniche, anche semplicemente tirandole un pochino su, o sbottonare un po’ la camicia per ottenere un effetto più fresco e dinamico. Anche i capelli, se fossero stati raccolti in modo informale avrebbero dato più luce all’insieme. Voto 8.

Michelle Hunziker, la pagella dei look: total black

Michelle è elegante anche a passeggio con il cagnolino e le sue deliziose bambine. Il cappello da maschiaccio le sta benissimo e anche la linea del cappotto. Peccato solo per lo stivaletto sotto al polpaccio, che taglia la gamba, accorciando la figura. Su di lei si vede a malapena, ma noi comuni mortali… asteniamoci! Voto 7.

Michelle Hunziker, la pagella dei look: in rosa e bianco

I colori candy stanno senza dubbio bene a Michelle e le proporzioni qui funzionano, ma c’è qualcosa che non quadra: le sneakers! Il look sportivo va benissimo, ma sarebbe stato meglio un sandalo o una décolleté anche bassa che riprendesse il rosa della giacca o che aggiungesse una terza nota di colore. Trucco, capelli e soprattutto sorriso da dieci e lode, quindi facciamo la media… voto 7!