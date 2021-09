Tailleur: idee di look e di shopping

editato in: da

Il tailleur è il vero must have non solo del rientro, ma della stagione autunnale. L’importante però è indossarlo in modo originale, fuori dagli schemi, e con gli accessori giusti. Vediamo insieme qualche idea di look e qualche consiglio di shopping per cominciare l’autunno in grande stile.

Tailleur autunnale, idee di look: con la ciabattina morbida

Le ciabattine con la fascia morbida sono state una calzatura molto vista durante l’estate: anche sotto il tailleur funzionano benissimo. Altra cosa da tenere in considerazione: il dettaglio della manica, come nella foto sotto: sono quelle piccole cose che fanno la differenza tra “il solito tailleur” e un tailleur cool.

Tailleur autunnale, idee di look: glitter

Se vi piace l’idea di un autunno scintillante, scegliete un completo che vi illumini! Potete anche portare la giacca a pelle, oppure sopra ad un crop top, se l’addome è uno dei vostri punti di forza. Evitate ovviamente altri accessori bling bling, altrimenti l’effetto sarà eccessivo.

Tailleur autunnale, idee di look: con la camicia

L’ho detto e lo ripeto: la camicia bianca funziona sempre, praticamente su tutto. Potete metterla anche su un tailleur con una giacca un po’ particolare, soprattutto se la manica ha dettagli insoliti come un polso arricciato o un inserto nella parte anteriore.

Tailleur autunnale, idee di look: con tocchi di colore

Soprattutto se il completo ha un colore basic e neutro, come un bianco o un avorio, rendete il tutto più frizzante con un accessorio coloratissimo, ad esempio una micro bag. Anche il taglio over funziona bene, ma attenzione: le proporzioni vanno calibrate nel modo giusto.

Tailleur autunnale, idee di shopping: stile boy

Un tessuto dal gusto maschile, come questo completo di Slowear, rende subito tutto il look più autunnale. Tweed, principe di Galles, pied de poule sono un’ottima idea se indossati sia come completo che spezzati. Accessoriate il tutto con pezzi in colore a contrasto.

Tailleur autunnale, idee di shopping: ruggente

Se siete il tipo a cui non piace passare inosservata, potete optare per una fantasia ruggente, come l’animalier di Pinko qui sotto, ad esempio. In questo caso, gli accessori devono essere il più minimal possibile, in modo da non appesantire il tutto.

Tailleur autunnale, idee di shopping: coloratissimo e doppiopetto

Il doppiopetto è serioso: rendetelo cool scegliendolo coloratissimo, come nel caso di questo completo di Veronica Iorio. Come accessoriarlo? Potete scegliere tra pezzi altrettanto pazzi e colorati, in tonalità a contrasto, oppure neutri e semplici. Il mio suggerimento? Se avete fatto trenta, come si suol dire, fate trentuno e osate con pezzi coloratissimi!