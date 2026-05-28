10 modi per indossare le scarpe Mary Jane di super tendenza

Con borchie, trasparenti oppure in rete: le scarpe Mary Jane sono di tendenza e si possono indossare in tantissimi modo diversi.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Getty Images Le scarpe Mary Jane di tendenza e come abbinarle d'estate

Chic, mai scontate e super di tendenza, le Mary Jane sono le scarpe che tutte dovrebbe avere nell’armadio, perfette da sfoggiare in ogni stagione e adatte a qualsiasi stile, hanno alle spalle una storia piuttosto particolare.

Era il 1904 quando la Brown Shoe Company, un calzaturificio del Missouri, acquisì il diritto per l’utilizzo delle scarpe sfoggiate da Mary Jane, protagonista del fumetto Buster Brown. Le scarpe con il cinturino posizionato sul collo del piede vennero dunque prodotte dall’azienda che decise di ricreare proprio quel modello. Inizialmente usate come scarpe per l’infanzia, le Mary Jane divennero in breve tempo le calzature più desiderate dalle fashioniste, attirate da quell’aura romantica e glam.

Oggi si possono trovare in tantissime versioni, una più cool dell’altra, ma soprattutto si indossano per tutto l’anno. Con le calze o senza, in pelle o in vernice lucida, rasoterra o con il tacco, le Mary Jane sono sempre favolose. In più si abbinano con tanti capi diversi, dalle gonne mini, per uno stile collegiale, ai pantaloni, per un look bon ton.

Mary Jane in rete con il denim

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Le Mary Jane in rete sono senza dubbio un must della stagione estiva. Fresche, perfette da abbinare in tantissimi modi, sono le scarpe “mai più senza” da mettere nell’armadio e da indossare con l’arrivo del caldo. Abbinale con il denim, dai vestitini alle tute, sino ai jeans a vita alta, oppure con abiti leggerissimi. E, perché no, sfruttale per aperitivi a bordo piscina e serate in spiaggia.

Scarpe Mary Jane Fienza Scarpe Mary Jane in rete

Mary Jane flat con gonna lunga

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Inutile negarlo: le Mary Jane sono le scarpe perfette da indossare sotto le gonne lunghe. Conferiscono al look quell’aria chic e mai scontata che ci piace tanto, in più sono comodissime, adatte per le lunghe giornate in città. Puoi sceglierle nella versione classica o in quella in rete, sbizzarrendoti in base ai tuoi gusti.

Mary Jane sportive con abitino

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Il bello delle Mary Jane è che sanno adattarsi a tanti stili differenti. Quelle sportive, ad esempio, hanno la suola in gomma e il cinturino spesso, si indossano la mattina e si usano per tutto il giorno, senza la fatica di avere i tacchi alti, ma con la sicurezza di essere favolose. Sono perfette per sdrammatizzare un abito oppure da usare in tanti contesti informali.

Mary Jane sporty chic con le borchie

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Le Mary Jane con le borchie sono le più amate da influencer e it-girl. Quintessenza del glam, sono le scarpe da indossare quando vuoi sentirti favolosa, ma non hai voglia di perdere tempo per creare il tuo look e studiarlo nei minimi dettagli. D’altronde le Mary Jane con borchie bastano per farsi notare e sono davvero stupende.

Scarpe Mary Jane IF Scarpe Mary Jane con borchie

Mary Jane aperte per look di giorno e sera

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Aperte, freschissime e glam: le Mary Jane dell’estate sono flat, in vernice e a metà fra moderno e classico. Puoi abbinarle in tanti modi differenti a seconda dell’occasione e dell’umore. Con le gonne lunghe sono chic, per la città o una serata, con gli abiti mini sono romantiche, mentre con i jeans o i pantaloni capri ti rendono glam.

Mary Jane in camoscio con mini abito

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Dedicate a chi ha voglia di osare: le Mary Jane in camoscio e con doppio cinturino sono una versione iconica della famosissima scarpa. Si usano sia d’estate che d’inverno, con abbinamenti che sorprendono. Con la stagione calda, ad esempio, sono l’ideale da indossare sotto un abito midi di un colore neutro.

Scarpe Mary Jane Minetom Scarpe Mary Jane in camoscio

Mary Jane in velluto tres chic

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Il velluto, proprio come le Mary Jane, non passa mai di moda, ed è il modo perfetto per rendere immediatamente iconico un outfit. Le scarpe in velluto, con cinturino decorato, sono favolose e con un fascino retrò che ci piace tantissimo. Per sdrammatizzarle abbinale a jeans con gamba dritta, ma anche pantaloni in cotone o pelle. Stanno benissimo anche con calzini a vista e gonne plissettate.

Mary Jane colorate con tacco

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Rosse, verdi, blu, pastello o metalliche: le Mary Jane colorate sono le grandi protagoniste del look. Sfoggiale con jeans che evidenziano la caviglia, minigonne o vestiti corti, scegliendo dei colori neutri. Bilancia l’outfit optando per accessori dello stesso colore. La versione flat è amatissima, ma quella con il tacco è davvero imperdibile!

Mary Jane a punta per look street style rilassati

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Le Mary Jane a punta, con il tacco oppure flat, sono perfette per i look da ufficio e quando vuoi essere elegante senza sforzo. Per bilanciare l’aspetto affusolato della scarpa, scegli altri pezzi dell’outfit che siano caratterizzati da linee morbide. Ad esempio una gonna plissettata, lunga e leggerissima, e una t-shirt over bianca.

Scarpe Mary Jane Generics Scarpe Mary Jane a punta

Mary Jane con calze per outfit like a doll

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Le Mary Jane con calze sono un grandissimo must che in modo circolare torna di moda. A rispolverarle negli ultimi anni sono stati gli esponenti della Gen Z, affascinati dalla combo calze e scarpe Mary Jane, declinata in tanti colori e modelli diversi. Puoi scegliere calze lunghe o corte, ma anche colorate o ricamate, seguendo l’estetica imposta dalle doll girl con gonne a balze. Oppure puntare su una versione più urban con jeans, vestiti lunghi e gonne midi, per un look rilassato e street style.