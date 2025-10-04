Bye Bye sneakers, le scarpe per un autunno in stile bon ton sono queste

Altro che sneakers! Le scarpe dell'autunno sono le ballerine con il cinturino, perfette da indossare in qualsiasi occasione.

Foto di Valentina Vanzini

Valentina Vanzini

Content Editor e Lifestyle Specialist

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Pubblicato: 4 Ottobre 2025 08:00

IPA
Emily Ratajkowski sfoggia le ballerine di moda

Addio sneakers, benvenute ballerine! L’autunno è l’occasione perfetta per indossare le scarpe più cool del momento. Comode e morbidissime, le ballerine avvolgono il piede come nessun altra scarpa. Su Amazon puoi trovare modelli per tutti i gusti, l’ideale per esprimere la tua personalità e creare abbinamenti particolari. Le ballerine infatti non sono solo pratiche, ma anche trendy.

Puoi abbinarle ad una gonna lunga oppure ad un vestito per aggiungere un dettaglio in stile boho chic, ma sono favolose anche con una giacca in pelle nera, una t-shirt bianca e jeans. Vuoi sentirti rock? Punta su un modello in rete, ovviamente black! Hai voglia di essere ancora più glam? Scegli il velluto. Le ballerine sono perfette anche con giacche scamosciate – trend della stagione – e camicie dal sapore hippie. Inoltre puoi usarle per andare in ufficio, abbinandole a blazer oversize, completi con pantaloni a palazzo oppure con gonne midi. Trasformandole, in base alla necessità, per affrontare situazioni differenti, da un colloquio ad un aperitivo con le amiche, sino ad una passeggiata in città.

Insomma: averle è un imperativo! In più su Amazon puoi trovarle a prezzi bassissimi, anche sotto i 30 euro, in velluto, con le borchie e – perché no – in colori davvero particolari!

Le migliori ballerine con cinturino per l’autunno

Non ci sono dubbi: le scarpe più bon ton dell’autunno sono le ballerine in velluto. Perfette da abbinare a look da ufficio, ma anche da utilizzare la sera per creare outfit elegantissimi. Quelle firmate Amazon Essentials costano poco più di 20 euro e diventeranno le scarpe più cool del tuo armadio. Noi le abbiamo scelte in versione bordeaux, ma puoi provarle anche in altre tonalità come albicocca, marrone bruciato o malva.

Amazon Essentials Ballerine
Amazon Essentials Ballerine
Ballerine Mary Jane Donna
24,99 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon

Inutile negarlo: le borchie sono di gran moda, soprattutto quando si parla di ballerine. Ce l’ha insegnato Elisabetta Canalis, che ha sfoggiato su Instagram le ballerine con borchie, e ce lo confermano le passerelle. La versione con cinturino è deliziosa, a metà fra il grunge e lo chic. Da acquistare subito! Soprattutto perché il prezzo è super conveniente.

Gioseppo Ballerine
Gioseppo Ballerine
Ballerine black con borchie
63,55 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon

Vuoi sentirti ancora più glam? Allora prova la versione lucidissima delle ballerine con cinturino. Con fibbia a T ed eleganti, queste ballerine sono perfette per dare un tocco unico a qualsiasi look. In più sono davvero comode e morbidissime, per sentirti sempre a tuo agio in qualsiasi situazione.

Anufer Ballerine
Anufer Ballerine
Ballerine in vernice con fibbia e cinturino
29,90 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon

Non vuoi rinunciare ad un po’ di tacco, ma vorresti comunque indossare le ballerine? Allora punta su questo modello di AioTio, in velluto morbido e con platform, per distinguerti in qualsiasi situazione.

AioTio Ballerine
AioTio Ballerine
Ballerine Mary Jane con tacco
18,99 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon

Vuoi distinguerti e al tempo stesso seguire i trend? Quello che fa per te sono le ballerine in rete. Sono perfette per l’autunno – quando le temperature non sono ancora troppo rigide – e puoi abbinarle in tantissimi modi, sentendoti una vera celeb. Sono l’ideale per una passeggiata con il cane (sì, sono comodissime!) e regalano un effetto wow sotto jeans o gonne lunghe.

DOEYG Ballerine
DOEYG Ballerine
Ballerine in rete
18,00 EUR
Acquista su Amazon

Scarpe Stili e Tendenze