Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Emily Ratajkowski sfoggia le ballerine di moda

Addio sneakers, benvenute ballerine! L’autunno è l’occasione perfetta per indossare le scarpe più cool del momento. Comode e morbidissime, le ballerine avvolgono il piede come nessun altra scarpa. Su Amazon puoi trovare modelli per tutti i gusti, l’ideale per esprimere la tua personalità e creare abbinamenti particolari. Le ballerine infatti non sono solo pratiche, ma anche trendy.

Puoi abbinarle ad una gonna lunga oppure ad un vestito per aggiungere un dettaglio in stile boho chic, ma sono favolose anche con una giacca in pelle nera, una t-shirt bianca e jeans. Vuoi sentirti rock? Punta su un modello in rete, ovviamente black! Hai voglia di essere ancora più glam? Scegli il velluto. Le ballerine sono perfette anche con giacche scamosciate – trend della stagione – e camicie dal sapore hippie. Inoltre puoi usarle per andare in ufficio, abbinandole a blazer oversize, completi con pantaloni a palazzo oppure con gonne midi. Trasformandole, in base alla necessità, per affrontare situazioni differenti, da un colloquio ad un aperitivo con le amiche, sino ad una passeggiata in città.

Insomma: averle è un imperativo! In più su Amazon puoi trovarle a prezzi bassissimi, anche sotto i 30 euro, in velluto, con le borchie e – perché no – in colori davvero particolari!

Le migliori ballerine con cinturino per l’autunno

Non ci sono dubbi: le scarpe più bon ton dell’autunno sono le ballerine in velluto. Perfette da abbinare a look da ufficio, ma anche da utilizzare la sera per creare outfit elegantissimi. Quelle firmate Amazon Essentials costano poco più di 20 euro e diventeranno le scarpe più cool del tuo armadio. Noi le abbiamo scelte in versione bordeaux, ma puoi provarle anche in altre tonalità come albicocca, marrone bruciato o malva.

Amazon Essentials Ballerine Ballerine Mary Jane Donna

Inutile negarlo: le borchie sono di gran moda, soprattutto quando si parla di ballerine. Ce l’ha insegnato Elisabetta Canalis, che ha sfoggiato su Instagram le ballerine con borchie, e ce lo confermano le passerelle. La versione con cinturino è deliziosa, a metà fra il grunge e lo chic. Da acquistare subito! Soprattutto perché il prezzo è super conveniente.

Gioseppo Ballerine Ballerine black con borchie

Vuoi sentirti ancora più glam? Allora prova la versione lucidissima delle ballerine con cinturino. Con fibbia a T ed eleganti, queste ballerine sono perfette per dare un tocco unico a qualsiasi look. In più sono davvero comode e morbidissime, per sentirti sempre a tuo agio in qualsiasi situazione.

Anufer Ballerine Ballerine in vernice con fibbia e cinturino

Non vuoi rinunciare ad un po’ di tacco, ma vorresti comunque indossare le ballerine? Allora punta su questo modello di AioTio, in velluto morbido e con platform, per distinguerti in qualsiasi situazione.

AioTio Ballerine Ballerine Mary Jane con tacco

Vuoi distinguerti e al tempo stesso seguire i trend? Quello che fa per te sono le ballerine in rete. Sono perfette per l’autunno – quando le temperature non sono ancora troppo rigide – e puoi abbinarle in tantissimi modi, sentendoti una vera celeb. Sono l’ideale per una passeggiata con il cane (sì, sono comodissime!) e regalano un effetto wow sotto jeans o gonne lunghe.

DOEYG Ballerine Ballerine in rete

