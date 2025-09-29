Elisabetta Canalis ci dà una nuova lezione di stile: le ballerine con borchie sono le scarpe da comprare subito e indossare per tutto l'autunno.

IPA Elisabetta Canalis

Le ballerine con borchie di Elisabetta Canalis sono le scarpe più cool del momento, da indossare per tutto l’autunno (e non solo). Fashion e comodissime, sono il pezzo da mettere nel tuo armadio a Ottobre da usare in qualsiasi occasione con abbinamenti che vanno dallo chic allo sportivo.

Da sempre appassionata di moda, Elisabetta Canalis ha sfoggiato nel suo ultimo viaggio (documentato su Instagram) delle scarpe insolite. Si tratta di ballerine con le borchie super femminili, ma dal sapore rock. Per l’occasione la modella, attrice e conduttrice ha scelto un modello flat, particolarmente comodo, abbinandolo ad un completo color senape perfetto per aggiungere un tocco romantico al look.

Elisabetta ci dà così una vera e propria lezione di stile. Le ballerine con le borchie infatti sono la calzatura giusta da indossare quando le temperature si abbassano, ma non abbiamo ancora voglia di indossare gli stivali. Si abbinano alla perfezione a jeans e blazer per creare un outfit da ufficio, sono inoltre perfette per esaltare look con minigonne e collant, gonne midi oppure vestitini di lana. La sera si possono sfoggiare con abiti in maglia o maxi cardigan, rivelandosi una scelta raffinata e chic dalla colazione all’aperitivo.

Fra le ballerine con borchie più amate di Amazon c’è senza dubbio il modello firmato The Drop. Si tratta di ballerine tanto semplici quanto super glam, caratterizzate da una suola di un centimetro e una silhouette che avvolge il piede senza costringerlo. A completare la scarpa un fiocco pepper super femminile e chic.

Sono firmate Bata, invece, le ballerine super morbide che si adattano alla forma del piede e che puoi…mettere in borsetta! Il bello di queste scarpe è che sono fashion, proprio come quelle sfoggiate da Elisabetta Canalis, ma al tempo stesso comodissime. Realizzate con suole flessibili, donano massimo comfort e puoi indossarle per tante ore. Sono le scarpe giuste quando non hai voglia di metterti i tacchi, ma vuoi comunque creare un look raffinato. In versione black sono favolose, ma se vuoi osare davvero scegli il colore lilla.

Morbide e in pelle decorata con deliziose borchie, le ballerina Xti sono super alla moda. Perfette per regalare un tocco di raffinatezza e stile. Le fibbie sono regolabili per garantire una perfetta vestibilità, rendendo il design moderno ed elegante. In più la suola in gomma è antiscivolo, l’ideale per camminare senza paura anche nelle giornate di pioggia.

Le ballerine con borchie più chic? Le Mary Jane! Caratterizzate da un cinturino con fibbia, queste scarpe hanno un tacco da 8 mm super femminile e sono decorate con strass. La soletta è morbida e traspirante, per consentirti di camminare per tutto il giorno, proteggendo il piede dal sudore e dal freddo.

Il black non fa per te? Allora prova la versione in suede di Bata con fiocchi e borchie. Caratterizzate da comfort estremo, sono versatili e trendy: un paio di scarpe da mettere subito nell’armadio e sfoggiare tutto l’autunno.

