Chi è Roberto Parli, il marito di Adriana Volpe

editato in: da

Roberto Parli è il marito di Adriana Volpe, conduttrice e nuova concorrente del Grande Fratello Vip. Imprenditore ed esperto di immobili, lavora lontano dal mondo dello spettacolo ed è riuscito a regalare stabilità e tranquillità alla showgirl.

Classe 1973, Parli è nato in Svizzera, nel Canton Ticino, ma vive da tempo a Montecarlo. Lavora nel settore immobiliare ed è un manager molto conosciuto e apprezzato. Opera da anni nell’agenzia RP & Blackmond, che offre numerosi servizi di consulenza immobiliare, lavorando in Europa, Stati Uniti e Dubai. Roberto ha sposato Adriana nel 2008 dopo un incontro romantico e nel 2011 la coppia ha allargato la famiglia con l’arrivo di Gisele, la loro prima figlia. Per la Volpe si tratta del secondo matrimonio dopo le nozze con Chicco Cangini nel 2000, durate solamente quattro mesi.

La storia d’amore fra Parli e la Volpe è sempre stata lontana dai gossip e vissuta nella più totale privacy. L’imprenditore però ha scelto di intervenire pubblicamente per difendere la moglie dopo la lite con Giancarlo Magalli. Una diatriba durata diversi anni e iniziata in tv quando Adriana venne definita dal collega una “rompipa**e” durante una puntata de I Fatti Vostri.

Accusato di aver offeso le donne, Magalli si difese affermando che nessuna si sarebbe sentita offesa “se sapessero come la Volpe riesca a lavorare da vent’anni”. La frase del conduttore scatenò la rabbia della Volpe spingendola a ricorrere alle vie legali per difendere sè stessa e il marito. In quell’occasione Roberto Parli difese la moglie su Instagram, pubblicando un post in cui respingeva le accuse di Giancarlo, attaccandolo. “Certe persone non ti odiano perché hai fatto qualcosa di male – scrisse -, ma perché hai fatto qualcosa meglio di loro”.

“La mia forza è la famiglia – aveva svelato qualche tempo fa Adriana Volpe a Intimità – e devo ammettere che mio marito, specialmente negli ultimi anni, si è dimostrato un vero fuoriclasse. In tutto. Perché mi ha sostenuto nelle difficoltà ed è sempre stato presente nelle mie scelte, condividendole al cento per cento […] Mio marito ha smussato un po’ gli angoli e anche io sono cambiata, in meglio. Ci siamo venuti incontro. C’è stata proprio una fusione. Infatti il nostro legame è più forte ora che all’inizio. Sono contentissima di questi dieci anni di matrimonio”.