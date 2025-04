Sì, le ballerine sono tornate e non sono mai state così cool

Fonte: GettyImages Le ballerine più cool di Amazon per la primavera

Dimenticate e bistrattate per più di dieci anni, le ballerine sono tornate prepotentemente di moda già da qualche stagione, affermandosi come un imprescindibile alleato di stile da sfoggiare ogni giorno, dalla mattina alla sera. Rappresentano la scelta ideale per chi desidera una calzatura confortevole ma sofisticata, adatta anche agli eventi più chic grazie al loro design intramontabile.

Dalla classica versione in pelle nera alle reinterpretazioni più audaci in vernice, mesh o con dettagli gioiello, le ballerine tornano ogni primavera come una scelta modaiola ma pratica. Ideali con jeans, gonne midi o completi sartoriali, aggiungono un tocco chic e disinvolto a qualsiasi look, rendendole un must-have per affrontare con stile i cambi di stagione. Se sei alla ricerca del tuo nuovo paio di ballerine ma non sai quale modello scegliere, fatti ispirare dalle hit girl di ieri e di oggi trova il modello giusto per te.

Ballerine, che passione! I migliori modelli su Amazon

Kate Moss, icona di stile ”senza sforzo”, ancora oggi è capace di trasformare i capi più semplici in dichiarazioni di moda. Tra i suoi look più iconici e copiati, spiccano quelli costruiti attorno a un elemento tanto essenziale quanto chic: le ballerine. Che siano abbinate a jeans skinny, blazer oversize o mini dress boho, le ballerine diventano nelle mani (e nei piedi) di Kate l’accessorio perfetto per un’estetica understated ma incredibilmente cool. Con la sua attitudine disinvolta e quel mix inconfondibile di eleganza british e spirito rock, la Moss dimostra che non servono tacchi vertiginosi per fare colpo: basta l’attitudine giusta — e un paio di ballerine ben scelte.

La ballerina Charlene di Geox è esattamente quel modello di ballerina immancabile in ogni guardaroba femminile. Versatile e pratica, è realizzata in materiale effetto pelle.G razie ai sistemi brevettati Geox che assicurano traspirabilità della suola e benessere del piede, sono perfette per essere indossate da mattina a sera. Come abbinarle? Un gioco da ragazzi, anzi, da ragazze!

Offerta Geox Ballerine nere classiche

Se c’è una hit girl che non sbaglia mai un colpo quando si tratta di stile effotless chic, questa è Alexa Chung. Alexa incarna lo stile britannico contemporaneo con un tocco retrò irresistibile, fatto di contrasti studiati e dettagli apparentemente casuali. Le ballerine, per lei, non sono solo una scelta di comfort ma un vero e proprio statement di eleganza rilassata. Spesso le abbina a jeans dritti a vita alta, camicie maschili o abiti romantici dal sapore vintage, giocando con proporzioni e texture in modo unico. Con la sua capacità innata di mescolare preppy e rock, femminile e androgino, Alexa trasforma le ballerine in un simbolo di stile intelligente e mai banale. Un accessorio che, sotto il suo tocco, diventa cool senza doverlo urlare.

Se ti piace il suo stile, scegli un modello semplice ma con dettagli cool, proprio come queste di MiaZane. La punta quadrata da ballerina sulle punte incontra il rock grazie al cinturino borchiato. Scommettiamo che diventeranno le tue scarpe preferite?

MiaZane Ballerine nere/ bianche punta squadrata

Veronica Franzoni, influencer e giornalista per varie testate di moda, ama giocare con capi iper femminili e outfit chic ma mai banali. Ecco come ha abbinato delle ballerine bianche in vernice con dei deliziosi collant di pizzo tono su tono; così vintage e così contemporaneo!

Il modello di feversole ti conquisterà per il prezzo davvero piccolo piccolo ma lo amerai per la sua versatitilità e comodità di calzata. E se ti piacciono i colori, qui potrai sbizzarrirti scegliendo tra più di 30 colori disponibili.

Offerta Feversole Ballerine in vernice

Paola di Benedetto, una conduttrice radiofonica, modella e personaggio televisivo italiano, rappresenta un perfetto equilibrio tra femminilità e tendenze contemporanee. Ama i look minimal ma curati, puntando su silhouette essenziali, tonalità neutre e dettagli glamour che esaltano la sua eleganza naturale.

Se ami anche tu lo stile minimal, dai toni neutri e senza eccessi, punta tutto su delle ballerine flat dalla silhouette contemporanea che valorizzino i tuoi look con eleganza e raffinatezza.

Malu Shoes Ballerine flat punta quadrata

Elettra Lastra, content creator giovanissima ma con un grandissimo senso per la moda, delizia ogni giorno la sua community con look ispirazionali facili da replicare ma sempre on point per tutte le occasioni. Elettra, con i suoi outfit sempre coloratissimi, ci ricorda il potere dei colori, troppo spesso bistrattati. Durante il suo viaggio a Tokyo, per stare comoda e cool da mattina a sera, abbina alla sua lunga gonna a ruota giallo lime un paio di ballerine… argento!

Pensa a quanto sarebbe risultato molto più noioso questo look con un banale paio di ballerine bianche o nere.

Se stavi pensando di acquistare un paio di ballerine ma sei stufa del bianco/nero/beige ma al contempo hai paura di osare con i colori perché temi di non saperli abbinare, ecco la soluzione che cercavi.

Gioseppo Ballerine argento

Ballerina sì but make it cool. Se sei tu l’ispirazione di te stessa e sei sempre alla ricerca dei pezzi più cool del momento, punta tutto sulle ballerine traforate, vero trend di stagione. Che siano in pelle, mesh o materiali effetto pizzo, aggiungono un twist romantico e contemporaneo ai look quotidiani. Per questo tutte le vogliono, tutte le indossano! Versatili e femminili, si abbinano facilmente a jeans cropped, gonne svolazzanti o abiti minimal, diventando la scelta ideale per affrontare la mezza stagione con stile e leggerezza.

Inoltre, ultimo ma non per importanza, grazie al loro design arioso e dettagli intagliati, uniscono estetica e funzionalità perché lasciano respirare il piede senza rinunciare a un tocco chic.

Gagfda Ballerine traforate

Puoi utilizzarle a piede scoperto (ma occhio alla pedicure!) oppure abbinate a calzini corti appena sopra la caviglia e lunghe gonne a balze.

Mirazzurra Ballerine traforate bianco/nero /argento

