Jeans wide leg: idee di look

Fonte: Getty Images Idee per abbinare i jeans wide leg

I jeans wide leg sono uno dei capi che vanno per la maggiore, un vero e proprio trend: ecco come indossarli con stile!

Cosa sono i jeans wide leg

I jeans wide leg sono pantaloni in denim, come tagliati come i classici cinque tasche, ma con la gamba dritta e morbida. Possono avere varie pesantezze, perché ovviamente dipende dal tipo di denim con cui vengono realizzati. Ne esistono quindi modelli più o meno leggeri e adatti a tutte le stagioni. Anche la lunghezza è maggiore rispetto ai jeans classici. Il mio consiglio è comunque quello di non esagerare, ma di mantenere gli orli un centimetro sopra terra, in modo da non pestare i pantaloni e soprattutto di non sporcarli o rovinarli.

Fonte: Getty Images

A chi stanno bene in jeans wide leg

In linea di massima, i wide leg stanno bene alla maggior parte delle fisionomie. La questione principale è più che altro se la loro linea molto rilassata e over è adatta al nostro stile. In generale, dal momento che questo taglio è molto morbido, valorizza in particolare chi ha fianchi e cosce generosi, perché, non essendo fasciante, non segna la linea della figura. Potete portarlo equilibrando le linee con un top dal taglio fitted o corto sui fianchi, oppure, se vi piace il gusto street style, potete indossarlo con un capo comunque over.

Come abbinare i jeans wide leg

I jeans wide leg sono prettamente sportivi, ma possiamo elevarli abbinandoli con accessori un po’ meno casual. Si tratta comunque di pantaloni adatti a contesti estremamente informali, quindi da non indossare in un contesto business ad esempio, a meno che non abbiamo un lavoro estremamente creativo.

Look super casual oversize

Se amiamo il look street style, allora il mix di capi oversize è perfetto per noi. Possiamo andare a recuperarli dall’armadio del fidanzato, papà o fratello, in modo che il fit sia estremamente morbido. Un look del genere è adatto a tutte, ma bisogna fare attenzione a non ottenere un effetto che ingoffa invece di valorizzare e aggiungere comunque un dettaglio femminile per equilibrare l’insieme.

Fonte: Getty Images

Con una camicia boyish

Le camicie sono sempre perfette su qualunque look: anche sui jeans wide leg quindi funzioneranno alla perfezione! Sceglietene una magari un po’ più corta o fatene modificare una in modo che non arrivi troppo lunga sulla coscia e portatela aperta, magari sopra un crop top. Completate l’insieme con una borsa ladylike.

Fonte: Getty Images

Look più classy con il maglione lavorato

Se volete elevare un look con jeans wide leg, potete indossare i jeans wide leg con un maglione dal taglio femminile e più elegante, magari lavorato in colori neutri e super chic. Completate il look con accessori coordinati o che staccano completamente dall’insieme, se volete un tocco più glam.

Fonte: Getty Images

Look easy chic con la camicia legata

Per realizzare un look un po’ più chic, se il punto vita è uno dei vostri punti di forza, potete indossare una camicia e legarla in vita. Non è necessario scoprire l’addome: vi basta equilibrare le proporzioni in modo da alzare il punto vita e allungare la linea della figura.

Fonte: Getty Images

Look sporty e glam con la maglia coloratissima

Una maglia coloratissima è un’idea eccellente per rendere immediatamente più glam un look con i jeans wide leg. Potete scegliere ovviamente i colori che preferite, più o meno luminosi e brillanti, a seconda del vostro umore, della vostra carnagione e del vostro stile.