Benedetta Parodi, la confessione su Domenica In: cosa l’ha fatta soffrire

Benedetta Parodi torna a parlare di Domenica In, del flop e di ciò che la fece soffrire di più in quel periodo.

L’edizione condotta da Benedetta e Cristina Parodi si rivelò sin dalle prime puntate un insuccesso, fra ascolti bassi e molte critiche. Le due sorelle vennero travolte dalle polemiche e poco dopo la Rai richiamò Mara Venier per risollevare le sorti di Domenica In. Se Cristina ha sempre difeso il suo ruolo della trasmissione, lei si è lasciata andare a qualche dichiarazione più forte, affermando che forse il format non era nelle sue corde.

In un’intervista rilasciata al Giornale, la giornalista ha svelato di essersi sentita molto a disagio in quel periodo e di aver vissuto con difficoltà la conduzione. “Può succedere che un programma vada bene e un altro male – ha spietato -. Ho cancellato subito dalla testa quel periodo e tutte le polemiche non mi hanno toccato”.

C’è una cosa però che l’ha fatta soffrire durante l’esperienza del 2017: la lontananza dai figli e dal marito Fabio Caressa. “L’unica cosa negativa che ricordo – ha confessato – è che alla domenica non potevo stare con i miei figli”. Un concetto che aveva svelato anche qualche tempo fa durante un’intervista radiofonica: “Al di là del programma che non poteva essere giusto per me, ma la fatica di stare lontano da casa… Io sono chioccia, io morivo all’idea che la mia famiglia fosse in quella cucina, in quella casa… e che io invece fossi in un albergo. Non riesco a stare lontana da casa e dai miei figli”.

Terminate le vacanze in Sardegna con la famiglia e la sorella Cristina Parodi, Benedetta è pronta a tornare in televisione. Condurrà infatti la nuova edizione di Bake Off Italia, il programma dedicato alla pasticceria in onda su Real Time.

Ne è passato di tempo da quando Benedetta, giornalista di Studio Aperto, lasciò da parte le notizie per dedicarsi alla cucina con il fortunatissimo Cotto e Mangiato. “Nella prima puntata cucinai gli spaghetti tonno e limone, il piatto preferito di Fabio – ha ricordato -. Con le telecamere nella cucina di casa mia. Alla fine della puntata seguii i consigli di Fabio, di inventare un claim, un gesto ripetitivo, e così leccandomi il dito dissi Cotto e mangiato…”.