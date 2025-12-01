Benedetta Parodi e Fabio Caressa conducono la prima versione italiana del noto reality L’amore è cieco, su Netflix

Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

IPA Benedetta Parodi e Fabio Caressa

Una coppia affiatata e complice nella vita e, adesso, anche nel lavoro. Per la prima volta Benedetta Parodi e Fabio Caressa si ritrovano nel ruolo di colleghi, di co-conduttori per la precisione. La coppia tra le più amate dello spettacolo italiano è stata scelta per portare in Italia uno dei reality più famosi di Netflix. Si tratta de L’amore è cieco, un grande show dove i protagonisti sono gli appuntamenti al buio, letteralmente.

L’amore è cieco, il reality Netflix arriva in Italia

L’occhio vuole la sua parte… ma è davvero necessario? È ciò che prova a capire L’amore è cieco, tra i più popolari reality targati Netflix. Più che un reality un vero e proprio esperimento sociale, in cui si testano legami dai quali l’aspetto e il contatto fisici sono completamente esclusi. I partecipanti vivono segregati in delle cabine dalle pareti opache, dall’altro lato la loro possibile anima gemella che, però, non possono vedere.

Lunghe ore, giorni, di chiacchiere, confidenze, discussioni al buio – letteralmente al buio. E se scatta la scintilla uno dei due ha la possibilità di chiedere l’altro in matrimonio. Il momento di vedersi arriva soltanto dopo il sì. A questo punto la coppia parte per una fuga d’amore, poi torna a casa e inizia a convivere, con tanto di presentazioni alle rispettive famiglie. Fino all’arrivo sull’altare, dove potranno scegliere se sposarsi davvero oppure no.

Un bel mix tra appuntamento al buio e Matrimonio a prima vista, lanciato da Netflix in piena pandemia e, a cinque anni dalla prima edizione, già un successo internazionale con versioni tedesche, britanniche, francesi e persino giapponesi. La versione italiana debutta il 1° dicembre 2025 con i primi 4 episodi, che saranno 10 in tutto.

La prima volta di Fabio Caressa e Benedetta Parodi

A condurre L’amore è cieco: Italia sono Fabio Caressa e Benedetta Parodi. Seppur la loro sarà una conduzione molto blanda, introducono il gioco ma lo spazio è poi lasciato alle coppie e alle loro dinamiche. D’altronde, Fabio e Benedetta, insieme da più di 25 anni (con i voti già rinnovati), non sono grandi esperti di dating. Seppur si dicano affascinanti dagli appuntamenti al buio.

In un’intervista a FqMagazine, lei ha definito “l’appuntamento al buio, in generale, molto divertente”. Mentre Caressa a un appuntamento al buio ci andò, aveva 25 anni “ed è andata molto bene. Ci siamo visti al ristorante e poi siamo stati assieme per tanti anni”. In questo mondo di app per incontri dove si sceglie o scarta in base a un paio di foto spesso filtrate, L’amore è cieco offre una prospettiva diversa.

Un modo, spiega Parodi, per “uscire anche un po’ da questi schemi dettati molto dall’apparenza, soprattutto in questa nostra società, dove poi con i telefonini è sempre tutto anche un po’ falso, un po’ filtrato”. Per fare “una cosa totalmente nuova per vedere se questa strada poi porta a un risultato diverso”. Per Caressa, il reality, risponde a un bisogno di certezze, “di approdi sicuri, di sicurezza, di un porto in base al quale potersi muovere per costruire il futuro”.