Matilde, la figlia di Fabio Caressa e Benedetta Parodi, diventa grande e va a studiare a Torino

Matilde, figlia di Fabio Caressa e Benedetta Parodi è cresciuta e oggi studia a Torino, sognando di diventare una scrittrice.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Benedetta Parodi e Matilde Caressa

La passione per la musica e i progetti per il futuro, Matilde Caressa, figlia di Benedetta Parodi e Fabio Caressa, è cresciuta. La primogenita della coppia è diventata grande e ha deciso di trasferirsi a Torino, dove vive da sola e studia.

La nuova vita di Matilde Caressa

Classe 2002, Matilde è la primogenita di Fabio Caressa e Benedetta Parodi. La giovane ha due fratelli minori: Eleonora e Diego. Creativa e sempre alla ricerca di nuovi stimoli, Matilde ha una grandissima passione per l’arte in tutte le sue forme.

Ha iniziato a scrivere canzoni e a cantare quando aveva solamente 7 anni, in seguito ha imparato a suonare il pianoforte e la chitarra. La passione per la musica l’ha sempre accompagnata, anche se in parallelo Matilde Caressa ha studiato all’Università Statale di Milano, Lettere moderne.

Nel 2023 ha debuttato con Boulevard, il suo primissimo singolo. Condividendo su Instagram e Tik Tok la sua passione e il suo talento. Con la sorella Eleonora Caressa ha inoltre creato un podcast intitolato Rendez-vous da ME, in cui le due parlano di esperienze di vita, amore, famiglia e sogni per il futuro.

Legatissima alla sua famiglia, Matilde di recente ha deciso di trasferirsi a Torino per studiare presso la Scuola Holden scrittura creativa. Sui social la giovane ha svelato di aver vissuto con difficoltà il trasferimento e di essersi abituata solo con il tempo alla sua nuova vita.

“Sono venuta perché il master che volevo fare c’è solo qui – ha spiegato al Corriere della Sera -. All’inizio non ero felice. Da piccola ero stata in gita alle medie e non mi era piaciuta per niente: avevo 14 anni, pioveva, e probabilmente pensavo più ad altro che alla città. Adesso me la sono un po’ guardata. È molto vivibile. Non so se resterò qui per sempre, ma un giorno mi piacerebbe fermarmi a lungo”.

Il desiderio di Matilde è quello di diventare una scrittrice. “Mi è sempre piaciuto scrivere – ha confidato -, ma all’inizio scrivevo solo canzoni, un formato che alla lunga mi stava stretto, lo sentivo limitante. Alla fine sono arrivata alla Holden: è il posto perfetto per me”.

Benedetta Parodi e Fabio Caressa, i figli e l’amore

Sposati dal 1999, Benedetta Parodi e Fabio Caressa formano una delle coppie più affiatate della tv. L’incontro a Tele + quando le carriere di entrambi erano ancora all’inizio, poi le nozze e la nascita di tre figli: Matilde, nata nel 2002, Eleonora, avuta nel 2004, e Diego classe 2009.

Mentre Matilde sogna la scrittura e la musica, Eleonora sembra indirizzata verso la tv. Ha partecipato già a Pechino Express in coppia con il padre e ha curato una rubrica su Striscia la Notizia. Il più piccolo della famiglia, Diego, sarebbe pronto a seguire le orme paterne, lavorando nel mondo dello sport.

Sorridenti, legatissimi e sempre pronti a fare festa, i Caressa-Parodi sono amatissimi. Così tanto che sia la conduttrice che il giornalista sportivo hanno espresso più volte la volontà di creare un reality.

“Ci piacerebbe molto, anche per portare allegria e positività – avevano raccontato qualche tempo fa, ospiti di Cattelan -. Il caos che c’è in casa nostra è così divertente che non servirebbe nemmeno un copione, tra il cane sordo che morde tutti e i ragazzi che fanno casino”.