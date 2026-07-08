Bianca Balti, la figlia Matilde segue le sue orme e sfila a Parigi: splendida

IPA Bianca Balti e Matilde Lucidi

Tale madre, tale figlia. Se Bianca Balti è una delle modelle più famose e apprezzate del mondo, la sua primogenita Matilde Lucidi ne sta seguendo brillantemente le orme. A Parigi la 19enne ha sfilato sulle passerelle dedicate all’haute couture e la sua prima supporter è la mamma, che su Instagram ha postato alcune immagini condividendo tutta la propria gioia.

La carriera di Matilde Lucidi sulle passerelle

Se qualcuno pensava a una rivalità tra Bianca Balti e Matilde Lucidi si dovrà ricredere: Bianca non potrebbe essere più orgogliosa di sua figlia. La ragazza ha calcato per la prima volta le passerelle della Haute Couture sfilando per Dior e chiudendo la sfilata di Ashi, ma il suo non è un debutto assoluto. A settembre a Parigi ha mosso i primi passi con la casa di moda francese guidata da Jonathan Anderson e solo qualche giorno dopo per Miu Miu. Da lì in avanti le collaborazioni non si sono più arrestate, fino ad arrivare alla consacrazione con l’alta moda.

“La mia primissima sfilata di alta moda! Che sogno debuttare nell’haute couture con le stesse persone con cui ho debuttato nel prêt à porter” ha commentato Matilde accanto al suo carosello in cui mostra alcuni momenti della catwalk e alcuni dettagli di backstage.

L’orgoglio di mamma Bianca Balti

Anche Bianca Balti ha scelto i social per festeggiare il momento importante. “La mia piccola chiude la sfilata di Ashi” ha scritto nel video in cui mostra il catwalk. Il suo debutto sulle passerelle risale a 21 anni fa, e vedere Matilde Lucidi che ripercorre la stessa strada che l’ha portata così tanto lontano deve essere un’emozione forte. Le due vivono questo passaggio generazionale con estrema complicità, con la madre che sostiene la figlia senza essere oppressiva: “si deve sbagliare per poter migliorare” ha detto a Vogue la supermodella. E parlando del loro rapporto ha confidato:” Ha un’età in cui potrebbe non vedere sempre che ho a cuore i suoi migliori interessi, e so che un po’ di ribellione fa parte della crescita, ma spero che quando si guarderà indietro, vedrà chiaramente che tutto quello che ho fatto, e che faccio, è spinto dall’amore“.

Raccomandata a chi? Matilde Lucidi non accetta le insinuazioni

A seguito del suo debutto in passerella a settembre, Matilde Lucidi ha inevitabilmente dovuto fare i conti con le insinuazioni di chi le ha dato della raccomandata. “Smettetela di scrivere ca**ate. Sono andata ai casting come tutte, cretini”, ha replicato lei, rivendicando il fatto di aver affrontato le normali selezioni e i provini previsti dalle agenzie e dai direttori di casting prima di ottenere l’ingaggio. Nessuna spintarella dalla mamma famosa, ma solo passione e dedizione, oltre a un’innegabile bellezza.

Le due sono accomunate dallo sguardo azzurro ghiaccio, intenso e felino, oltre che da un fisico slanciato e sottile e un carisma molto particolare. In Matilde la passione per la moda e le sfilate è nata guardando la madre: “Essere cresciuta sui set mi ha fatto capire fin da subito quanto questo mondo mi affascinasse. Ho sempre pensato che mi sarebbe piaciuto provarci” ha raccontato, ma se ce l’ha fatta è tutto merito suo.