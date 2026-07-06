Paris Haute Couture Week 2026, inizia oggi: il calendario delle sfilate

IPA Paris Fashion Week Haute Couture Spring Summer 2026 - sfilata di Dior

Parigi non ha bisogno di molte spiegazioni quando arriva luglio: le basta accendere le luci nei suoi palazzi più solenni, riempire le prime file di attrici, muse e addetti ai lavori, e lasciare che siano gli abiti a parlare. Da oggi, lunedì 6 luglio, la Ville Lumière torna a essere il centro più scintillante della moda con la Paris Haute Couture Week autunno inverno 2026 2027, in programma fino a giovedì 9 luglio.

Quattro giorni, trenta appuntamenti e un calendario che tiene insieme grandi maison, nomi ormai irrinunciabili e debutti capaci di spostare l’attenzione ben oltre la passerella. Perché l’Alta Moda, nel 2026, resta un rito molto concreto: ore di ricami fatti a mano, architetture di tulle che sembrano impossibili da indossare, silhouette scolpite su misura e quella particolare tensione che precede un look destinato a restare nella memoria collettiva. O almeno a monopolizzare le nostre conversazioni su WhatsApp per una buona settimana.

Paris Haute Couture Week 2026: la settimana dell’Alta Moda torna a Parigi

La Paris Haute Couture Week dedicata alle collezioni autunno inverno 2026 2027 si svolge dal 6 al 9 luglio e arriva dopo la Paris Fashion Week Uomo primavera estate 2027. Il passaggio è quasi simbolico: dal guardaroba pensato per la vita quotidiana, o almeno per la sua versione più fashion, si entra nel territorio dell’eccezione assoluta.

Qui gli abiti non devono soltanto funzionare sotto i riflettori. Devono raccontare un’idea, evocare un’epoca, trasformare una modella in un’apparizione e, soprattutto, ricordare al pubblico perché esistono ancora artigiani capaci di dedicare giornate intere a una singola manica, a un ricamo di perline o alla costruzione invisibile di un bustier. La Couture è spesso spettacolare, talvolta eccentrica, a tratti persino deliberatamente impraticabile. Ma è proprio questa la sua funzione: spingersi dove il prêt-à-porter non può arrivare.

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Il calendario ufficiale raccoglie maison con storie diversissime. Ci sono i colossi che dettano il ritmo della moda francese, come Dior e Chanel; ci sono firme che hanno costruito nel tempo un immaginario riconoscibile al primo sguardo, da Elie Saab a Viktor&Rolf; e ci sono realtà più giovani, invitate a portare una nuova energia in un sistema che, pur parlando di tradizione, ha bisogno di cambiare pelle continuamente.

Il debutto couture di Pierpaolo Piccioli da Balenciaga è il momento più atteso

Mercoledì 8 luglio, alle 11:30, sarà il turno di Balenciaga. E qui la curiosità sale di parecchio, perché la sfilata segnerà la prima collezione Haute Couture di Pierpaolo Piccioli per la maison. Quando un designer con una sensibilità così riconoscibile entra nell’universo Balenciaga, il risultato non può che attirare sguardi molto attenti.

Pierpaolo Piccioli ha sempre lavorato sulla forza emotiva del colore e sulla capacità dell’abito di creare presenza. Nei suoi anni da Valentino ha trasformato il rosa acceso in un segno culturale, ha portato mantelli monumentali sui red carpet, ha reso il volume qualcosa di morbido e poetico anziché semplicemente scenografico. Balenciaga, dall’altra parte, è una delle maison più legate all’idea di costruzione: Cristóbal Balenciaga ha rivoluzionato il modo di pensare la silhouette con abiti a palloncino, linee a bozzolo, spalle strutturate e volumi capaci di stare in piedi quasi da soli.

L’incontro fra questi due mondi potrebbe essere uno dei passaggi più interessanti della Paris Haute Couture Week 2026. Da una parte la purezza della forma, dall’altra la sensibilità per il corpo e per il colore. Da una parte l’archivio di un maestro che ha cambiato per sempre la moda del Novecento, dall’altra un designer abituato a usare l’abito come un gesto visivo immediato. È probabile che non ci si trovi davanti a una collezione timida. E francamente non è quello che desideriamo da una Couture Week.

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Il calendario completo delle sfilate della Paris Haute Couture Week 2026

Lunedì 6 luglio

10:00 – Schiaparelli

11:00 – Imane Ayissi

12:00 – Iris Van Herpen

13:00 – Georges Hobeika

14:30 – Christian Dior

16:00 – Julie de Libran

17:00 – Rahul Mishra

18:30 – Standing Ground

20:00 – Ardazaei

Martedì 7 luglio

10:00 e 12:00 – Chanel

13:30 – Alexis Mabille

14:30 – Stéphane Rolland

15:30 – RVDK Ronald van der Kemp

17:00 – Germanier

18:00 e 19:00 – Giorgio Armani Privé

20:00 – Ashi Studio

Mercoledì 8 luglio

10:00 – Yuima Nakazato

11:30 – Balenciaga

12:30 – Franck Sorbier

13:30 – Robert Wun

14:30 – Elie Saab

16:00 – Viktor&Rolf

17:30 – Jean Paul Gaultier

18:30 – Zuhair Murad

20:00 – Manish Malhotra

Giovedì 9 luglio

10:00 – Celia Kritharioti

11:30 – Peet Dullaert

13:00 – Rami Al Ali

14:30 – Aelis

16:00 – Adeline André

Dove vedere le sfilate della Paris Haute Couture Week

Le sfilate della Paris Haute Couture Week restano eventi su invito, pensati soprattutto per stampa, buyer, celebrity, clienti e professionisti del settore. Il lato democratico della moda, però, passa ormai dai live streaming e dai contenuti digitali: molte maison trasmetteranno gli show in diretta sui propri siti ufficiali e sui canali social, mentre altre renderanno disponibili filmati e immagini poco dopo la presentazione.

Per chi segue la moda da casa, il consiglio è semplice: tenere d’occhio gli account ufficiali dei brand e prepararsi a un piccolo tour de force di schermi, notifiche e screenshot.