Cate Blanchett incanta con l’eleganza tagliente del completo in velluto

IPA Cate Blanchett, 10 look che hanno fatto la storia (e sono diventati iconici)

Alla sfilata Giorgio Armani Privé, Cate Blanchett ha scelto un look che racconta perfettamente il suo rapporto con la moda: colto, personale, mai passivo. Non indossa semplicemente un abito, lo interpreta. E lo fa con quell’aria lievemente distante, quasi cinematografica, che le permette di attraversare fotografi, fan e red carpet senza sembrare mai davvero travolta dal rumore intorno. Il risultato è uno di quei momenti moda che funzionano perché hanno equilibrio: il velluto assorbe la luce, il bianco illumina il viso, i tagli laterali aggiungono tensione al completo, gli accessori non rubano nulla ma completano tutto.

Cate Blanchett alla Haute Couture Week di Paris con il completo in velluto

Il completo indossato da Cate Blanchett alla Paris Haute Couture Week 2026 è un esercizio raffinatissimo di contrasti. Da lontano appare come uno smoking femminile, severo e pulitissimo, ma basta avvicinarsi allo sguardo per capire che la costruzione è molto più complessa. La giacca in velluto nero ha spalle marcate, quasi appuntite, che disegnano una linea decisa e danno al busto un’impostazione scultorea. È una silhouette che richiama il guardaroba del potere, ma senza quella rigidità un po’ prevedibile che spesso accompagna i completi da sera.

Il punto forte è il taglio della giacca: profonda sul davanti, aperta a lasciare spazio alla camicia bianca, stretta in vita da una chiusura gioiello nera che funziona come un piccolo fulcro visivo. Non una cintura vera e propria, non un bottone qualunque, ma un dettaglio prezioso e discreto che tiene insieme la costruzione dell’abito e concentra l’attenzione sul centro della figura. Da lì partono le linee del velluto, che si aprono e si richiudono con un movimento quasi teatrale, ma senza scivolare mai nel costume.

Il bianco della camicia, morbido e luminoso, spezza la profondità del nero e crea un effetto molto studiato. Non c’è la classica camicia maschile con colletto rigido, né una blusa romantica troppo evidente. Qui il tessuto cade in modo fluido, quasi come un pannello, lasciando il décolleté scoperto ma senza forzature. È uno styling che conosce la differenza tra sensualità e ostentazione, e Cate Blanchett, questo, lo sa maneggiare meglio di quasi chiunque altro.

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A rendere il look ancora più interessante sono i recortes laterali, i tagli sui fianchi che alleggeriscono la struttura della giacca e introducono una nota audace. Sono aperture controllate, pensate per interrompere l’idea di completo classico e portarla in un territorio più contemporaneo. Il risultato non è “provocante” nel senso più semplice del termine: è tagliente, appunto. Ha una sensualità adulta, precisa, fatta di misura più che di esposizione.

I pantaloni completano la silhouette con una linea ampia e lunga, morbida sulla gamba, quasi floor-grazing. Scendono fluidi fino a sfiorare il pavimento e danno al look un passo elegante, rilassato, molto da front row couture. Ai piedi, décolleté nere a punta, appena visibili, confermano la direzione minimalista dell’insieme. Quando un completo è costruito così bene, aggiungere troppo sarebbe quasi un peccato.

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Il ritorno intelligente di un look già visto

C’è un altro aspetto che rende questo outfit particolarmente interessante: non si tratta semplicemente di un look nuovo da fotografare, consumare e archiviare. Secondo le fonti internazionali, il completo indossato da Cate Blanchett alla sfilata Giorgio Armani Privé sarebbe lo stesso già portato agli Emmy 2025, ma riletto con uno styling diverso. E qui si apre un capitolo molto caro all’attrice: quello del rewear, il riutilizzo consapevole degli abiti sul red carpet e negli eventi pubblici.

Cate Blanchett è da tempo una delle interpreti più credibili di questa pratica. Non perché riproponga un abito in modo casuale, come se fosse una nota a margine, ma perché riesce a trasformarlo davvero. Ogni volta cambia il contesto, modifica gli accessori, altera la percezione del capo. Agli Emmy, lo stesso elemento sartoriale era stato costruito con una sensualità più apertamente serale, grazie a pannelli trasparenti e ricami luminosi. A Parigi, invece, il completo torna in una versione più asciutta, più grafica, quasi più editoriale.

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