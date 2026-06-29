Rai 1, come cambia il palinsesto del pomeriggio: chi sostituisce Caterina Balivo

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IPA Caterina Balivo

Con l’arrivo della bella stagione e la chiusura della sessione invernale dei programmi di punta, la rete ammiraglia Rai si rifà il look. Il palinsesto del pomeriggio di Rai 1 si appresta a subire una profonda rivoluzione che cambia radicalmente le abitudini dei telespettatori. A salutare temporaneamente il pubblico è Caterina Balivo: il suo talk show La Volta Buona, dopo una stagione ricca di interviste e ottimi riscontri in termini di share, va in vacanza per lasciare spazio alle nuove scommesse della Direzione Intrattenimento DayTime. Una transizione che risponde alla necessità di rinfrescare lo schermo con formule più dinamiche e adatte al periodo estivo.

Arriva La Porta Magica con Andrea Delogu

A raccogliere la pesante eredità della fascia oraria successiva al telegiornale delle 13:30, intorno alle ore 15:00, sarà un volto amatissimo dal pubblico giovane e generalista. Caterina Balivo viene sostituita da La Porta Magica, condotto da Andrea Delogu. Il programma, che ha già saputo conquistare l’attenzione degli spettatori, sbarca così nel cuore del pomeriggio di Rai1 per regalare storie di cambiamento, riscatto e forti emozioni. Si tratta di una sorta di promozione per la conduttrice riminese, che piano piano si sta facendo spazio in Rai con programmi sempre più adatti al suo stile di conduzione.

Il format si basa sul racconto di persone comuni pronte a rimettersi in gioco, superare le proprie insicurezze o dare una svolta decisiva alla propria vita, simboleggiata proprio dal passaggio attraverso una vera e propria porta scenica. Per Andrea Delogu si tratta di una conferma importante e di una vetrina di assoluto primo piano, in cui la sua proverbiale spontaneità e ironia si confondono perfettamente nei momenti di grande empatia e delicatezza.

Manuela Moreno debutta con La Vita in Diretta Estate

Le novità per il pomeriggio della prima rete non si fermano qui. Dopo lo slot occupato dalle storie di trasformazione della Delogu, il testimone passerà a uno dei brand più solidi e storici di Viale Mazzini. La Vita in Diretta va in onda anche in estate, mantenendo il presidio sull’attualità e sul territorio, ma con un cambio della guardia fondamentale dietro la scrivania che è stata di Alberto Matano. Il giornalista e conduttore ha appena detto addio a 18 dei suoi collaboratori, che si spostano nelle sedi regionali, e anche Barbara Di Palma, storica inviata da 24 anni.

La conduzione della versione estiva dello storico rotocalco è stata infatti affidata a Manuela Moreno. Il noto volto del giornalismo Rai, reduce dal successo di Tg2 Post, sbarca su Rai 1 a partire dalle 16:10 per guidare i telespettatori attraverso una lunga maratona pomeridiana che navigherà tra le sfumature della cronaca nera, della cronaca bianca e del costume. La Moreno ha già promesso un’attenzione particolare all’universo femminile e ai temi dell’attualità più stringente, senza però rinunciare a quei momenti di leggerezza e freschezza tipici della televisione estiva.

Il nuovo assetto pomeridiano di Rai 1 si bilancia ancora una volta sulle emozioni de La Porta Magica e sull’impianto informativo di Vita in Diretta, pronto a presidiare gli ascolti della calda stagione 2026 prima del consueto ritorno dei grandi titolari a settembre.