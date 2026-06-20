Caterina Balivo sostituita da Mara Venier, Capri cancellata e fan in rivolta

Cambio di rotta nel pomeriggio di Rai 1: cancellate le repliche di Capri. Al posto de La Volta Buona arrivano Mara Venier e Andrea Delogu, tra polemiche e proteste

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IPA Caterina Balivo

Doveva essere una delle proposte di punta dell’estate di Rai 1. Un gradito ritorno sul piccolo schermo a distanza di anni. Invece, a poche settimane dall’avvio della programmazione estiva, la storica fiction Capri è stata cancellata dal palinsesto. Una decisione che ha sorpreso e al tempo stesso deluso molti telespettatori.

Secondo quanto annunciato nei mesi scorsi dalla direzione Daytime Intrattenimento guidata da Angelo Mellone, lo spazio lasciato libero da La Volta Buona di Caterina Balivo nei mesi più caldi avrebbe dovuto essere occupato proprio dalle repliche della celebre serie ambientata sull’isola campana, con protagonisti Gabriella Pession, Sergio Assisi, Kaspar Capparoni e Bianca Guaccero.

La tv di Stato aveva persino promosso il ritorno della fiction attraverso contenuti social dedicati, nei quali gli attori ricordavano l’esperienza sul set e il successo ottenuto.

Poi, però, qualcosa è cambiato. Senza particolari comunicazioni ufficiali, il progetto è stato accantonato e sostituito da una programmazione completamente diversa. Una scelta che ha alimentato perplessità tra gli appassionati della fiction e non solo.

Caterina Balivo in ferie, la fiction Capri cancellata

La nuova organizzazione del pomeriggio di Rai 1 prevede infatti un assetto differente rispetto a quello inizialmente annunciato.

Da lunedì 29 giugno alle 14 andranno in onda le repliche di Le Stagioni dell’Amore, il dating show condotto da Mara Venier e dedicato agli over 60 che non ha riscosso particolare successo in passato. Alle 15 spazio invece a La Porta Magica, il people show guidato da Andrea Delogu e in onda nei mesi scorsi su Rai 2.

A seguire, alle 16, partirà la versione estiva de La Vita in Diretta, affidata quest’anno a Manuela Moreno, che accompagnerà il pubblico fino all’inizio di Reazione a Catena.

La scelta appare sorprendente non soltanto per il cambio di rotta rispetto a quanto presentato durante la conferenza stampa dei palinsesti, ma anche per la tipologia dei programmi selezionati.

Al posto di una fiction dal forte richiamo popolare e legata all’immaginario dell’estate italiana, la rete ha preferito puntare su format già andati in onda e appartenenti a generi completamente diversi, tra dating show e programmi di racconto personale.

Una scelta che ha lasciato in tanti con l’amaro in bocca: erano in molti a voler rivedere la serie tv, tra le più belle e coinvolgenti firmate Rai. Tra gli spettatori più delusi anche Rita Dalla Chiesa, che su Instagram ha così commentato la vicenda: “La Rai l’estate, per tre mesi si dimentica di chi paga il canone per vederla. Trasmissioni inguardabili, repliche noiosissime, una ne aspettavamo, Capri, e ce la stoppano. Le persone che restano a casa l’estate neanche sanno cosa sia Raiplay!!!!!! Spiegazioni credibili ce ne sono?”.

Capri è disponibile in streaming sulla piattaforma Raiplay ma, come sottolineato da Rita, non tutti hanno modo di utilizzarla.

Lo sfogo di Kaspar Capparoni e le critiche dei telespettatori

Arrabbiato per la cancellazione improvvisa pure Kaspar Capparoni, che in Capri prestava il volto a Massimo Galiano. L’attore non ha nascosto il proprio disappunto e ha affidato ai social un commento particolarmente duro nei confronti della scelta della Rai.

“Così tratta i propri telespettatori Mamma Rai”, ha scritto, criticando apertamente la decisione di eliminare una serie che, a quasi vent’anni dal debutto, continua a essere ricordata con affetto dal pubblico.

Capri ha infatti debuttato nel 2006 e quest’anno celebra il ventesimo anniversario dalla prima messa in onda. Una ricorrenza che avrebbe potuto rappresentare l’occasione ideale per riportare in televisione uno dei titoli più apprezzati della serialità Rai degli anni Duemila.

C’è poi una valutazione più strettamente televisiva. In un’estate in cui Canale 5 continua a puntare sulle serie turche per presidiare il pomeriggio, la scelta di rinunciare a una fiction italiana già nota al pubblico appare una rinuncia a giocare la partita sullo stesso terreno. Per ora, però, la Rai ha preferito non fornire spiegazioni ufficiali a riguardo.