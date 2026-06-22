La Porta Magica, Andrea Delogu prende il posto di Balivo: quando inizia e dove vederlo

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

IPA Caterina Balivo

L’estate televisiva di Rai 1 si prepara per la prima grande trasformazione, portando una ventata di novità nel palinsesto pomeridiano. Con la chiusura stagionale dei programmi di daytime, la rete ammiraglia ha deciso di puntare su un volto amatissimo dal pubblico per accompagnare gli spettatori durante i mesi più caldi. Si tratta di Andrea Delogu, pronta a conquistare il pomeriggio di Rai 1 con le repliche del suo programma di successo in onda tradizionalmente su Rai2, La Porta Magica.

Un cambio al timone nel pomeriggio di Rai 1

Dopo mesi di intensa programmazione, il testimone passa ufficialmente di mano. Il pubblico che fino ad ora ha seguito le vicende de La Volta Buona di Caterina Balivo dovrà prepararsi a un cambio di rotta. A partire dalla fine di giugno, il daytime di Rai 1 vedrà infatti l’arrivo di una proposta diversa, che porta storie di vita vera e il desiderio di cambiamento che da sempre anima il format condotto dalla brillante conduttrice riminese che dalla radio si è fatta spazio in televisione passo dopo passo.

Andrea Delogu, che ha saputo imporsi in tv – pian piano – grazie al suo stile unico, è pronta a riabbracciare i suoi spettatori. Perché La Porta Magica è un vero e proprio laboratorio di trasformazione dove i protagonisti, persone comuni con il desiderio di cambiare un aspetto della propria esistenza, vengono guidati in un percorso di rinnovamento, supportati da un team di esperti, i cosiddetti “Angeli”.

Quando inizia e dove vederlo

La data da segnare sul calendario è lunedì 29 giugno 2026. Sarà proprio a partire dalle ore 15,00 che La Porta Magica occuperà lo slot pomeridiano di Rai 1. Una collocazione di grande prestigio, che conferma la fiducia dell’azienda nei confronti della conduttrice, sempre più al centro dei progetti di punta della televisione di Stato. E ancora sulla cresta dell’onda dopo l’emozionante vittoria di Ballando con le Stelle insieme al compagno d’avventura Nikita Perotti.

Per chi desiderasse seguire le repliche del programma, l’appuntamento è quotidiano su Rai 1, subito dopo le prime ore del pomeriggio. Oltre alla classica visione televisiva, il programma sarà come sempre disponibile anche in streaming sulla piattaforma RaiPlay, permettendo così ai fan di poter recuperare le storie e le emozioni di ogni puntata in qualsiasi momento e da qualsiasi dispositivo, in linea con le moderne abitudini di fruizione del pubblico.

Questa programmazione estiva è anche una bellissima occasione per rivivere i momenti più intensi e significativi che hanno caratterizzato le edizioni precedenti. La formula vincente, che mette al centro le persone comuni e i loro sogni spesso rimasti nel cassetto, si sposa perfettamente con l’atmosfera estiva, con uno spazio di leggerezza e ispirazione. In attesa di vedere quali saranno i nuovi progetti che vedranno protagonista la Delogu – adesso al timone di Tim Summer Hits con Carlo Conti – nella prossima stagione televisiva autunnale, l’appuntamento per i fan è fissato dunque su Rai 1, per lasciarsi trasportare ancora una volta oltre quella “porta” che può cambiare la vita. Caterina Balivo torna invece a settembre: l’ultima puntata è attesa per il 26 giugno sempre su Rai1, dalle 14,05.