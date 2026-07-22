Ascolti tv del 21 luglio, Carlo Conti e Andrea Delogu senza rivali. Marco Liorni ci riprova

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Ufficio Stampa Rai Carlo Conti e Andrea Delogu

Martedì 21 luglio Carlo Conti e Andrea Delogu hanno presentato il secondo appuntamento di Tim Summer Hits su Rai 1.

Tra i numerosi cantanti che si sono esibiti, c’è stata anche Noemi, vittima di una brutta caduta dal palco. Non si è trattata di una pronta ripresa dall’incidente, semplicemente lo show è stato registrato alla fine di giugno.

Conti e la Delogu non devono temere il resto del palinsesto televisivo. Infatti, su Canale 5 è andato in onda il film Delibal – Dolce veleno, su Italia 1 Safe House – Non fidarti di nessuno e Rete 4 Poveri ma ricchi. Su Rai 2 è andato in onda Storie al bivio di sera e su Rai 3 il documentario L’Italia che guarda. La7 ha proposto In Onda.

Nell’access prime time Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna non ha problemi con Marco Liorni che ha preso il posto di De Martino su Rai 1.

Prima serata, ascolti tv del 21 luglio: Tim Summer Hits vince con Noemi sul palco

Su Rai 1 Tim Summer Hits incolla al piccolo schermo 2.015.000 spettatori pari al 18.6% di share dalle 21:57 alle 00:17. Su Canale5 Delibal – Dolce veleno conquista 1.397.000 spettatori con uno share del 12.4% dalle 21:55 alle 00:11. Su Rai2, dopo la presentazione (444.000 – 3%), Storie al Bivio di Sera intrattiene 336.000 spettatori pari al 3.5%.

Su Italia1 Safe House – Non fidarti di nessuno intrattiene 879.000 spettatori con il 6.4%. Su Rai3 L’Italia che Guarda segna 319.000 spettatori (2.3%). Su Rete4 Poveri ma ricchi totalizza 647.000 spettatori (4.9%). Su La7 In Onda Prima Serata raggiunge 951.000 spettatori e il 6.7%. Su Tv8 Money Road – Ogni Tentazione ha un Prezzo ottiene 257.000 spettatori (2%). Sul Nove Save the Dating – Amori in Corso raduna 388.000 spettatori con il 3% (L’Amore Non Dorme Mai a 256.000 e il 3%).

Access Prime Time, dati del 21 luglio: Liorni è già in difficoltà

Su Rai1 L’Eredità Summer totalizza 2.672.000 spettatori (17%) dalle 20:42 alle 21:39. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna dalle 20:41 alle 20:52 (3.244.000 – 21.2%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.209.000 spettatori pari al 26.7% dalle 20:54 alle 21:49.

Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 463.000 spettatori con il 2.9%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 918.000 spettatori (5.9%). Su Rai3 Un Posto al Sole appassiona 1.176.000 spettatori (7.5%). Su Rete4 4 di Sera News raggiunge 815.000 spettatori e il 5.4% nella prima parte e 735.000 spettatori e il 4.6% nella seconda parte. Su La7 In Onda conquista 1.105.000 spettatori (7.1%). Su Tv8 Foodish arriva a 325.000 spettatori e il 2.1%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? raccoglie 404.000 spettatori con il 2.6%.

Ascolti tv Preserale, dati del 21 luglio

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ottiene 2.103.000 spettatori pari al 22%, mentre Reazione a Catena coinvolge 2.992.000 spettatori pari al 24.8%. Su Canale5 The Wall – I Protagonisti intrattiene 1.484.000 spettatori (16.8%), mentre The Wall convince 1.876.000 spettatori (17.3%).

Su Rai2, dopo TGSport Sera (394.000 – 4.5%), Blue Bloods è seguito da 309.000 spettatori con il 2.9% nel primo episodio e 467.000 spettatori con il 3.5% nel secondo episodio. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 319.000 spettatori (3.2%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine è seguito da 409.000 spettatori (3.1%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.066.000 spettatori (16.7%). A seguire Blob segna 827.000 spettatori (5.9%) e Via dei Matti n° 0 in replica 790.000 spettatori (5.3%).

Su Rete4 10 Minuti è la scelta di 653.000 spettatori (5.6%), mentre La Promessa intrattiene 825.000 spettatori (6%). Su La7 Grantchester raduna 92.000 spettatori pari all’1.1% nel primo episodio e 104.000 spettatori pari all’1% nel secondo episodio. Su Tv8 4 Ristoranti conquista 290.000 spettatori (2.3%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (254.000 – 2.9%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 396.000 spettatori con il 3%.

Dalle 10 tutti i dati di ascolto tv del 21 luglio