Ascolti tv del 7 agosto, Tim Summer Hits sfida L’Erede

Su Rai1 Carlo Conti e Andrea Delogu conducono "Tim Summer Hits", mentre su Canale5 va in onda "L'Erede": chi ha vinto la gara degli ascolti

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IPA Andrea Delogu e Carlo Conti

Il primo venerdì di agosto si è aperto con Tim Summer Hits, lo show musicale di Rai 1 condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu. Ad esibirsi molti degli artisti del momento, che portano sul palco i loro grandi successi. Nel frattempo su Canale5 è tornato il consueto appuntamento con la serie turca L’Erede, mentre su Rai2 l’appuntamento era con L’ispettore Coliandro.

Rai3 proponeva Itaca – Il ritorno, film con Ralph Fiennes e Juliette Binoche, su Rete4 invece la commedia con Enrico Brignano Un’estate ai Caraibi. Su Italia1 andavano in onda gli episodi di Chicago Fire, mentre La7 ha proposto il documentario La Storia – La vera storia del Colosseo: ascesa e caduta.

E mentre La Ruota della Fortuna nella fascia dell’access prime time continua a macinare ascolti, L’Eredità Summer continua ad arrancare. Ma chi avrà vinto la gara degli ascolti del 7 agosto?

Ascolti tv del 7 agosto, prima serata: Tim Summer Hits vince di pochissimo

Nella serata di venerdì 7 agosto, su Rai1 Tim Summer Hits Remix interessa 1.448.000 spettatori pari al 14.5% di share dalle 21:45 alle 00:15. Pochissima distanza con L’Erede in onda su Canale5, che conquista 1.351.000 spettatori con uno share del 14.1% dalle 21:57 alle 00:19.

Su Rai2 L’Ispettore Coliandro 7 in replica intrattiene 644.000 spettatori pari al 5.5%. Su Italia1 Chicago Fire incolla davanti al video 918.000 spettatori con l’8.2%. Su Rai3 Itaca – Il ritorno segna 913.000 spettatori (7.4%), e su Rete4 Un’estate ai Caraibi totalizza 542.000 spettatori (4.8%).

Su La7 La Storia – La Vera Storia del Colosseo: Ascesa e Caduta raggiunge 424.000 spettatori e il 3.5%. Su Tv8 I delitti del BarLume – Il re dei giochi ottiene 221.000 spettatori (2.4%), mentre sul Nove Comedy Match raduna 437.000 spettatori con il 3.9%.

Access Prime Time, dati del 7 agosto

Su Rai1, dopo la presentazione di 4 minuti (2.111.000 – 16.4%), la puntata de L’Eredità Summer totalizza 2.182.000 spettatori (15.8%) dalle 20:44 alle 21:40. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna dalle 20:43 alle 20:57 (3.123.000 – 23.5%), l’appuntamento con La Ruota della Fortuna raccoglie 4.106.000 spettatori pari al 29.6% dalle 20:59 alle 21:50.

Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 410.000 spettatori con il 2.9%, e su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 876.000 spettatori (6.4%). Su Rai3 Un Posto al Sole appassiona 948.000 spettatori (7%). Su Rete4 4 di Sera News raggiunge 648.000 spettatori e il 5% nella prima parte e 498.000 spettatori e il 3.6% nella seconda parte.

Su La7 In Onda conquista 1.001.000 spettatori (7.3%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 351.000 spettatori e il 2.6%, sul Nove invece Cash or Trash – Chi Offre di Più? raccoglie 360.000 spettatori con il 2.6%.

Preserale, i dati del 7 agosto

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ottiene 1.992.000 spettatori pari al 22.1% dalle 18:37 alle 19:29, mentre Reazione a Catena coinvolge 2.743.000 spettatori pari al 25.1% dalle 19:30 alle 19:56. Su Canale5 The Wall – I Protagonisti intrattiene 1.578.000 spettatori (18.9%) dalle 18:43 alle 18:55, mentre The Wall convince 1.681.000 spettatori (16.7%) dalle 19 alle 19:51.

Su Rai2, dopo TGSport Sera (429.000 – 5.2%), Blue Bloods è seguito da 343.000 spettatori con il 3.5% nel primo episodio e 440.000 spettatori con il 3.8% nel secondo episodio. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 304.000 spettatori (3.2%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine è seguito da 375.000 spettatori (3.2%).

Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.761.000 spettatori (15.8%), a seguire Blob segna 731.000 spettatori (6.2%) nella parte chiamata Climax e 631.000 spettatori (5.2%) nella parte chiamata 25 Anni Prima, mentre Via dei Matti n° 0 in replica sigla 595.000 spettatori (4.7%). Su Rete4 10 Minuti è la scelta di 724.000 spettatori (6.8%), mentre La Promessa intrattiene 779.000 spettatori (6.6%).

Su La7 Grantchester raduna 85.000 spettatori pari all’1% nel primo episodio e 125.000 spettatori pari all’1.2% nel secondo episodio. Su Tv8 4 Hotel conquista 230.000 spettatori (2.1%), e sul Nove, dopo Little Big Italy (197.000 – 2.4%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 276.000 spettatori con il 2.4%.