Ascolti tv del 6 agosto, Doc – Nelle tue mani sfida Tim Battiti Live

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

Ansa Luca Argentero

Un’altra accesissima sfida nella serata di giovedì 6 agosto: nella prima serata di Rai1 andavano in onda le repliche della terza stagione di Doc – Nelle tue mani, la fortunatissima serie con Luca Argentero come protagonista, mentre su Canale5 l’appuntamento era con Tim Battiti Live, programma musicale condotto da Ilary Blasi con il supporto di Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.

E mentre Rai2 proponeva una puntata de Il commissario Rex, su Rai3 Camila Raznovich conduceva una puntata di Kilimangiaro. Su Rete4 l’appuntamento era con Giuseppe Brindisi e le inchieste di Zona bianca, e su Italia1 andavano in onda gli episodi di Chicago Med. Ma chi avrà vinto la gara degli ascolti? Ecco i tutti i dati.

Ascolti tv del 6 agosto, prima serata: Tim Battiti Live fa meglio di Doc – Nelle tue mani

Nella serata di giovedì 6 agosto su Rai1 Doc – Nelle Tue Mani 3 in replica interessa 1.235.000 spettatori pari al 13.3% di share. Su Canale5 Battiti Live Compilation conquista 1.517.000 spettatori con uno share del 17.1%. Su Rai2 Il Commissario Rex intrattiene 684.000 spettatori pari al 5.5%.

Su Italia1 Chicago Med incolla davanti al video 751.000 spettatori con il 5.9%, mentre su Rai3 Kilimangiaro Estate segna 513.000 spettatori (4.3%). Su Rete4 Zona Bianca totalizza 692.000 spettatori (7%) e su La7 In Onda Prima Serata raggiunge 664.000 spettatori e il 5.3%.

Su Tv8 Quattro Matrimoni ottiene 329.000 spettatori (2.6%) nel primo episodio e 243.000 spettatori (2.8%) nel secondo episodio. Sul Nove La Corrida raduna 247.000 spettatori con il 2.2% nella prima parte e 146.000 spettatori con il 2.6% nella seconda parte chiamata Il Vincitore.

Access Prime Time, i dati del 6 agosto

Su Rai1 l’appuntamento con L’Eredità Summer totalizza 2.294.000 spettatori (16.2%) dalle 20:45 alle 21:44. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna dalle 20:43 alle 20:52 (2.943.000 – 21.4%), la puntata de La Ruota della Fortuna raccoglie 3.997.000 spettatori pari al 28.1% dalle 20:56 alle 21:50.

Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 448.000 spettatori con il 3.1% e su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 822.000 spettatori (5.8%). Su Rai3 Un Posto al Sole appassiona 1.096.000 spettatori (7.7%), mentre su Rete4 4 di Sera News raggiunge 782.000 spettatori e il 5.8% nella prima parte e 630.000 spettatori e il 4.4% nella seconda parte.

Su La7 In Onda conquista 938.000 spettatori (6.6%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 331.000 spettatori e il 2.4%, e sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? raccoglie 362.000 spettatori con il 2.6%.

Preserale, i dati del 6 agosto

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ottiene 1.840.000 spettatori pari al 19.7% dalle 18:38 alle 19:30, mentre Reazione a Catena coinvolge 2.693.000 spettatori pari al 23.5% dalle 19:31 alle 19:56. Su Canale5 The Wall – I Protagonosti intrattiene 1.294.000 spettatori (15.2%) dalle 18:43 alle 18:54, mentre The Wall convince 1.735.000 spettatori (16.6%) dalle 18:59 alle 19:51.

Su Rai2 gli Europei di Nuoto con i tuffi sono seguiti da 638.000 spettatori con il 5.7% dalle 18:56 alle 20:20. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 256.000 spettatori (2.6%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine è seguito da 376.000 spettatori (3%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.777.000 spettatori (15.1%), e a seguire Blob segna 625.000 spettatori (4.9%) e Via dei Matti n° 0 in replica 575.000 spettatori (4.4%). Su Rete4 10 Minuti è la scelta di 758.000 spettatori (6.8%), mentre La Promessa intrattiene 713.000 spettatori (5.7%).

Su La7 Grantchester raduna 125.000 spettatori pari all’1.5% nel primo episodio e 113.000 spettatori pari all’1.1% nel secondo episodio. Su Tv8 4 Hotel conquista 206.000 spettatori (1.8%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (216.000 – 2.6%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 320.000 spettatori con il 2.6%.