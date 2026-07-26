Nino D’Angelo, la dolce sorpresa alla moglie Annamaria per i 47 anni di matrimonio: “Sei pazzo”

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IPA Nino D'Angelo sorprende la moglie con una proposta nel giorno del loro anniversario

Se c’è una cosa che la tradizione della canzone napoletana ha sempre raccontato è che il romanticismo sa trovare mille modi per sorprendere.

Nino D’Angelo lo ha dimostrato anche lontano dal palco: nel giorno del loro 47esimo anniversario di matrimonio ha chiesto alla moglie Annamaria di sposarlo un’altra volta. Una sorpresa condivisa sui social con tanto di un anello, una domanda inaspettata e di una risposta che ha fatto sorridere ed emozionare tutti.

Nino D’Angelo chiede ad Annamaria di sposarlo ancora

“Sei pazzo“. È stata questa la prima risposta di Annamaria Gallo quando Nino D’Angelo si è presentato davanti a lei con una scatolina con dentro un anello. Il cantante di Nu jeans e ‘na maglietta ha scelto di fare le cose in grande per festeggiare con sua moglie il loro 47esimo anniversario di matrimonio.

Nel video pubblicato sui social, il cantante l’ha raggiunta in terrazza senza lasciarle intuire nulla. Poi ha aperto la scatolina e le ha rivolto una domanda che ha riportato la moglie indietro nel tempo: “Mi vuoi sposare di nuovo?”

Per qualche istante Annamaria è rimasta spiazzata. Ha sorriso, gli ha dato del pazzo e lo ha baciato, quasi convinta che fosse uno scherzo. È stato lo stesso Nino, però, a rassicurarla: quella proposta era tutt’altro che un gioco. Solo allora è arrivato un nuovo, emozionato sì, accolto da un altro abbraccio.

Il cantante ha poi scelto di condividere quel momento con chi lo segue da anni, accompagnando il video con una dedica dolcissima: “Oggi per noi e’ la festa dell’amore. Il nostro anniversario di matrimonio. 47 anni di una vita piena di noi“.

In poche ore il filmato ha raccolto migliaia di commenti e messaggi di auguri: una pioggia di affetto per una coppia pronta a festeggiare in modo speciale un traguardo così importante.

La lunga storia d’amore di Nino D’Angelo e Annamaria

Quella tra Nino D’Angelo e Annamaria è una storia iniziata quando erano ancora poco più che ragazzi. I due si sono sposati il 25 luglio 1979: lei aveva appena 16 anni, lui 22.

Un matrimonio arrivato dopo la cosiddetta fuitina, resa necessaria dal fatto che Annamaria era rimasta incinta del loro primo figlio, Antonio. Lo stesso cantante ha raccontato più volte che, in quegli anni, quella sembrò l’unica strada possibile.

“Sono scappato tante volte nella mia vita, da tante cose brutte, ma quella è stata la fuitina più bella, perché sono scappato con l’amore della mia vita” aveva raccontato in un’intervista.

Nel tempo quella scelta è diventata l’inizio di una famiglia. Dopo Antonio è arrivato anche Vincenzo e oggi Nino e Annamaria sono nonni.

Tra i ricordi più curiosi del giorno delle nozze, Nino ha raccontato anche un aneddoto dolcissimo: decisero di sposarsi di mercoledì, nella chiesa dei Cappuccini di Caivano, approfittando degli addobbi floreali rimasti dal matrimonio celebrato poco prima. Quando Annamaria entrò in chiesa e vide tutti quei fiori, gli chiese sottovoce dove avesse trovato i soldi per pagarli. Lui, divertito, le rispose che non erano costati nulla.

Quasi mezzo secolo dopo quel primo sì, Nino D’Angelo ha deciso di fare la stessa domanda un’altra volta dimostrando che a volte basta davvero una scatolina aperta al momento giusto per ricordare che, anche dopo 47 anni, ci si può ancora sorprendere a vicenda.