Dino Zoff, chi è la moglie Annamaria Passerini

Da oltre sessant'anni accanto all'ex portiere della Nazionale, Annamaria Passerini ha sempre scelto di vivere lontano dai riflettori e dalla notorietà

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Getty Images Dino Zoff, chi è sua moglie

Quando si parla di Dino Zoff, il pensiero va subito alla leggenda del calcio italiano: il portiere campione del mondo nel 1982, simbolo di affidabilità e sobrietà dentro e fuori dal campo.

Molto meno nota è invece la figura di sua moglie, Annamaria Passerini, che da oltre sessant’anni condivide la vita con l’ex numero uno della Nazionale. Nel corso degli anni ha sempre mantenuto un profilo lontano dall’attenzione mediatica, evitando apparizioni pubbliche e interviste.

Chi è Annamaria Passerini

Annamaria Passerini è la moglie di Dino Zoff: una donna che, nonostante la fama del marito e l’amore viscerale che gli appassionati del calcio italiano gli hanno sempre tributato, ha tenuto per sé la propria vita. Niente interviste, niente apparizioni pubbliche, niente salotti televisivi. Una scelta coerente, portata avanti per decenni con una determinazione silenziosa che dice già molto del suo carattere.

Una riservatezza, la sua, che trova il suo specchio perfetto in Zoff stesso: uomo di pochissime parole, schivo per natura, che ha sempre lasciato parlare il campo. Insieme formano una coppia con una cifra comune: la sobrietà.

La sua storia è indissolubilmente legata a quella dell’ex portiere della Nazionale italiana. Annamaria è stata infatti al fianco di Zoff durante tutte le tappe della sua carriera, condividendo con lui sia i momenti di gloria sportiva sia quelli più personali e familiari.

Dal matrimonio è nato il figlio Marco, venuto al mondo nel 1973 a Torino, negli anni in cui il padre stava costruendo la sua leggenda in bianconero. A differenza del padre, non ha scelto la strada dello sport professionistico.

Dopo gli studi in ingegneria, ha costruito una carriera manageriale di alto livello e oggi ricopre incarichi di responsabilità nel gruppo Leonardo, una delle principali aziende italiane attive nei settori dell’aerospazio, della difesa e della sicurezza.

Annamaria Passerini, la storia d’amore con Dino Zoff

La storia d’amore tra Dino Zoff e Annamaria è iniziata a Mantova nei primi anni Sessanta. All’epoca il calciatore era un giovane portiere arrivato in città per giocare nel Mantova, squadra con cui avrebbe mosso passi importanti nella sua carriera. È proprio lì che incontra Annamaria, destinata a diventare la compagna di una vita.

Come raccontato dallo stesso Zoff in alcune interviste, Mantova occupa ancora oggi un posto speciale nei suoi ricordi personali e professionali. In quegli anni il futuro campione del mondo viveva i primi passi lontano da casa e proprio nella città lombarda trovò alcuni dei punti di riferimento che lo avrebbero accompagnato per tutta la vita, compresa Annamaria.

Da quel momento i due non si sono più separati. Annamaria ha accompagnato Zoff in tutte le tappe della sua carriera, dagli anni trascorsi al Napoli fino al lungo periodo alla Juventus, che lo ha consacrato tra i più grandi portieri della storia del calcio.

Accanto a lui anche nei momenti più importanti, come la vittoria dei Mondiali di Spagna del 1982, quando Zoff alzò la Coppa del Mondo da capitano della Nazionale italiana all’età di 40 anni.

Nonostante la notorietà raggiunta da Dino Zoff, la famiglia ha sempre cercato di preservare la propria privacy. Nel corso degli anni l’ex portiere ha parlato raramente della vita privata, preferendo concentrarsi sul calcio e sul lavoro. Anche per questo motivo Annamaria Passerini è rimasta una figura poco conosciuta dal grande pubblico.