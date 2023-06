Nina Zilli è mamma, l’annuncio su Instagram e il primo regalo per Anna Blue

Fonte: IPA Mamme e papà vip del 2023

Nina Zilli è diventata mamma. La data per la nascita della piccola Anna Blue era nota da tempo e, dopo giorni a sfoggiare un pancione a dir poco esplosivo, l’artista piacentina ha finalmente dato alla luce la bambina avuta dall’amore col compagno Danti, al secolo Daniele Lazzarin. La gioia è incontenibile, tanto grande da pubblicare subito una canzone per la nuova arrivata in modo da festeggiare con tutti. E, com’era prevedibile, sotto l’annuncio si sono scatenati migliaia di commenti.

Nina Zilli è diventata mamma, l’annuncio di Danti su Instagram

La gravidanza era agli sgoccioli ma l’annuncio ufficiale era quello che mancava. Nina Zilli e Danti sono diventati finalmente genitori della piccola Anna Blue, la loro prima figlia che hanno atteso con entusiasmo dopo lo spoiler involontario di Fiorello a Viva Rai2 per il quale è stato anche bacchettato dalla coppia. Ora che non ci sono più misteri a separarli dal resto del mondo, i due possono godersi tutta la gioia per l’arrivo della piccola e iniziare questa nuova vita che li attende.

Festeggiare era comunque d’obbligo. Come, se non con una canzone tutta per lei? A pubblicarla sul suo profilo Instagram è stato il neo-papà Daniele Lazzarin, che ha accompagnato il brano con questa didascalia: “Questa mattina è nata Anna Blue, è bellissima e sta bene. Grazie a tutti per gli auguri. Questo è il primissimo regalo per te! PS: In un colpo solo ho dedicato la canzone a mia madre e a mia figlia. Per di più l’ho cantata con la mia ragazza. Chiamatemi genio”.

Danti ha così voluto riprendere un suo brano, Anna, per dedicarlo alla sua bambina appena nata. Un violinista, una nuova produzione e una voce capace di emozionare: quella di mamma Nina, ça va sans dire, che ha cantato il ritornello per la nuova versione della canzone che è stata dedicata alla nuova arrivata.

Il racconto della gravidanza

Quella di Nina Zilli è una delle voci più particolari della nostra musica. Bella come una diva e caparbia, negli anni ha restituito un’immagine chiara di sé nella quale ha proiettato tutto quello che si porta dentro. Era quindi difficile pensarla fragile, spaventata ma pronta ad affrontare una nuova esistenza nella quale niente sarà più come prima. Del parto imminente aveva parlato nel corso del suo monologo a Le Iene.

“Io non sono una di quelle madri sicure di sé che hanno programmato dalla nascita fino al ballo delle debuttanti, sono più una Bridget Jones, stupita e felicissima di avere questo ‘Alien’, che ha modificato ogni mia cellula, azione e reazione, dentro e fuori di me”. E ha aggiunto: “Ansia? Panico? Sì, ma moderato. In fondo ce l’hanno fatta tutte, ce la farò anch’io”.

Per qualche mese, sono riusciti persino a tenere segreta la gravidanza e vivere i primi mesi in totale privacy. A dare l’annuncio ci ha però pensato Fiorello durante una delle puntate di Viva Rai2. Anticipazione, questa, che non è piaciuta alla coppia, che avrebbe voluto dare personalmente l’annuncio dell’arrivo della piccola: “Avrei voluto dirlo a voi, la mia famiglia virtuale, alla mia famiglia lavorativa (non lo sapeva ancora nessuno) e anche a quei cari amici che non avevo ancora visto, in un altro modo. Con la gioia di stupirvi, con la gioia di chi finalmente si toglie un piccolo segreto dal cuore e gioisce fortissimo per averlo condiviso con chi ama di più”.