Anticipazioni Amici del 25 gennaio: Nina Zilli giudice di puntata, assente un’allieva

La domenica pomeriggio di Canale 5 vuol dire una sola cosa: Amici di Maria De Filippi. Il programma torna anche il 25 gennaio 2026 con il consueto appuntamento domenicale che ci mostra cosa è accaduto nella puntata registrata giovedì 22 gennaio. E tra battibecchi tra professori, sfide di canto e ballo e qualche assenza, c’è parecchia carne sul fuoco. Anche perché il Serale del talent show si avvicina sempre di più e porta con sé una tensione crescente sia tra gli allievi che tra gli insegnanti.

Amici, anticipazioni 25 gennaio: ospiti e giudici in studio

A valutare le esibizioni dei ragazzi arrivano giudici esterni che come sempre provano a offrire uno sguardo un po’ diverso (spesso meno severo) rispetto a quello dei professori. Tra loro nella puntata di domenica 25 gennaio c’è Nina Zilli, cantante super apprezzata nel panorama musicale italiano, che è tra i giudici di canto insieme a Nicolò De Devitiis e Adriano Pennino.

Nina Zilli porta ad Amici uno sguardo molto concentrato sull’identità artistica e sull’interpretazione, più che sulla sola precisione tecnica, intervenendo più volte durante le esibizioni. I suoi commenti si concentrano, in particolare, sull’equilibrio tra tecnica ed espressività: invita alcuni allievi a lasciarsi andare di più, mentre in altri apprezza il momento in cui riescono finalmente a “esplodere” interpretativamente.

Per quanto riguarda il ballo, invece, torna in studio Garrison Rochelle insieme ad Andrea Mainini: saranno loro a fare da contrappunto ai giudizi tranchant di alcuni maestri. Non mancheranno battibecchi, commenti e osservazioni spesso contrastanti sulle esibizioni degli allievi del talent show condotto da Maria De Filippi.

Sul fronte degli ospiti musicali arrivano in studio i Modà, che tornano sul palco di Amici insieme a Bianca Atzei per presentare il loro ultimo brano, mentre Senza Cri propone Spiaggia, accompagnata da una coreografia firmata e interpretata da Elena D’Amario. Un ritorno, quello della ballerina, che arricchisce il racconto della puntata e rafforza il dialogo tra canto e danza, due anime centrali del pomeridiano.

Le esibizioni degli allievi

La puntata – un po’ più corta rispetto al solito – entra nel vivo con le gare di canto e ballo, che iniziano a delineare in modo più netto chi emerge e chi no nella classe. Nel canto Elena si conferma tra le più convincenti grazie a un’interpretazione sentita di Anema e core, seguita da Michele, che punta su una prova più elegante e ricercata al violoncello. Gard sorprende affrontando un brano lontano dalle sue abitudini, mentre Riccardo cresce strada facendo e Plasma sceglie di rischiare con una proposta meno immediata. Opi riesce a coinvolgere il pubblico, mentre Caterina, Lorenzo e Angie finiscono nella parte bassa della classifica, mostrando qualche difficoltà in più. Assente in puntata è invece Valentina, che resta fuori dai giochi dopo essersi presa una settimana di pausa.

Nel ballo il protagonista è Simone, che conquista il primo posto grazie a tecnica e acrobazie. Buone anche le prove di Kiara ed Emiliano, apprezzati per stile e fluidità, mentre Giulia riceve incoraggiamenti ma anche indicazioni su cosa migliorare. Il ballottaggio vede coinvolti Alex e Alessio: entrambi ottengono applausi in studio, ma non convincono fino in fondo i giudici. Chiude la classifica Maria Rosaria, al centro di un confronto acceso tra Garrison e la maestra.

La classifica di Amici (spoiler)

La classifica restituisce un quadro chiaro della classe. In cima si confermano Elena per il canto e Simone per il ballo, mentre nella parte bassa restano alcuni nomi già in difficoltà. Con diverse situazioni ancora aperte e nessun verdetto definitivo, la graduatoria diventa uno strumento chiave per capire chi è in crescita e chi rischia di più nelle prossime settimane.