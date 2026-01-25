Amici, le pagelle della sedicesima puntata: Celentano protagonista (9), Opi innamorato (7), Nina Zilli una di noi (8)

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

Ufficio stampa Fascino Le pagelle di Amidi del 25 gennaio

Nuovo appuntamento con Amici: la puntata del 25 gennaio del celebre talent show di Canale 5 non risparmia sorprese nemmeno in versione ridotta. Con il serale ormai alle porte, la gara si fa sempre più serrata: tra nuovi ingressi, sfide e una piccola parentesi dedicata al gossip, Maria De Filippi ha regalato al suo pubblico una domenica di grande intrattenimento.

La gara e la competenza dei giudici (Voto 8)

Torna la giuria esterna e la gara decolla: da un lato Garrison e Fabrizio Mainini, dall’altro Ninza Zilli e Adriano Pennino, forniscono commenti e giudizi puntuali e precisi al margine di ogni esibizione.

Ufficio stampa Fascino

“Avresti dovuto prendere una tua direzione, non cercare di emulare Arisa. Un po’ come ha fatto Elisa con la cover di Mia Martini”, si è raccomandato il Maestro Pennino ad Angie. “In una coreografia con un oggetto di scena io dovrei capire a cosa serve, invece non ho capito il racconto della storia”, ha invece fatto notare Garrison a Maria Rosaria. Della serie, giudici che fanno il proprio dovere.

Ninza Zilli in versione fan girl (voto 8)

Oltre a dimostrare una forte empatia nei confronti dei ragazzi che è chiamata a giudicare (“Sono giovanissimi e non è semplice”, ricorda a più riprese), Nina Zilli regala anche un simpatico siparietto con la padrona di casa Maria De Filippi: dimenticando per un minuto il suo status di popstar, si è trasformata in una semplice fan.

“Che emozione, è la prima volta che ti incontro Queen Mary”, ha confessato alla conduttrice lasciando lo studio e abbracciandola. Che dire, una di noi.

Il misterioso amore di Opi (Voto 7)

Le storie d’amore all’interno della scuola di Amici sono ormai una costante da alcuni anni: tra una prova di danza e di canto, capita spesso che tra qualche allievo scocchi la fatidica scintilla. L’unica coppia nata in questa edizione, quella formata da Plasma e Flavia, si è sfasciata dopo l’eliminazione della cantante, ma i più romantici potrebbero aver trovato dei nuovi beniamini.

Sulle note di Portami via Opi è apparso visibilmente commosso, tanto da costringere la padrona di casa a porgli una scomoda domanda: “C’è qualcuno che deve portarti via? Devo fare il mio mestiere, devo chiederti se c’è qualcosa”. L’allievo, piuttosto imbarazzato, ha glissato: “Beh c’è una persona a cui l’ho dedicata”. A tal proposito, i social non hanno dubbi: la fortunata sarebbe Michelle Cavallaro, ex allieva della scuola.

Nonostante la ragazza non faccia più parte della classe, i due non si sarebbero persi di vista, dando un seguito al rapporto molto speciale iniziato tra le mura della casetta lo scorso autunno.

La Maestra Celentano sempre protagonista (Voto 9)

Se non ci fosse bisognerebbe inventarla. Alla Maestra Celentano bastano pochissimi interventi per lasciare il segno: “Sono contenta che finalmente Emanuel Lo abbia una ballerina versatile nella squadra”, sibila pungente al suo collega di danza dopo una performance convincente della ballerina Kiara.

E il suo ascendente, non si limita ai soli ballerini della classe. In un esilarante video, la cantante Elena ha raccontato di avere una sorta di timore reverenziale nei confronti della prof.: “Io la Maestra Celentano non riesco a guardarla negli occhi. Mi fa paura”. Tra il serio e il faceto, l’allieva ha spiegato in studio di averle dedicato anche un jingle che intonano sempre prima di entrare in scena, sperando di poter ricevere un pizzico della sua energia. Il titolo? “Nella penombra“. Chissà se funzionerà.

L’assenza di Valentina (Voto 5)

Come già emerso dalle anticipazioni, Valentina Pesaresi, cantante allieva di Rudy, non era presente in puntata. La ragazza ha infatti abbandonato la scuola nella penultima puntata e non ha ancora fatto ritorno a Roma: la 21enne, dopo un momento di crisi, ha deciso di concedersi una settimana a casa per riflettere sull’eventuale proseguimento della sua avventura.

Nello studio, tuttavia, nè Maria De Filippi né i professori hanno fatto alcun riferimento all’assenza della ragazza, lasciando il pubblico piuttosto interdetto. Sin dall’inizio dell’edizione, la Pesaresi ha sempre riscosso grande successo nelle classifiche elaborate dai giudici esterni, raccogliendo il plauso anche di docenti e spettatori. L’augurio, quindi, è che la sua esperienza nel talent non si fermi ad un passo dal serale.

Simone superstar (Voto 8)

Emiliano Fiasco, considerato sin dalla prima puntata uno dei principali candidati alla vittoria finale nella categoria di ballo di Amici, sembra aver trovato un rivale: parliamo di Simone Galante, nuovo danzatore fortemente voluto da Veronica Peparini. Il ragazzo ha convinto i giudici con una coreografia a dir poco esplosiva, che lo ha portato in cima alla classifica giornaliera davanti a Kiara.

Un talento cristallino, che gli insegnati hanno voluto valorizzare regalando proprio a lui lo spazio messo a disposizione da Enel: “Da piccolo volevo fare il ninja”, ha raccontato il ballerino romano. E, a giudicare dalle evoluzioni portate sulla pista da ballo, in parte è riuscito a realizzare il suo sogno.

Senza Cri torna a casa (Voto 7)

Esattamente come era successo per Nicolò Filippucci qualche settimana fa, un’altra ex allieva della scuola di Amici è “tornata a casa” per condividere il proprio successo con la sua famiglia professionale. Senza Cri, protagonista della scorsa edizione del talent, ha presentato il singolo Spiagge, con cui ha preso parta a Sanremo Giovani 2026.

“Questo posto mi ha dato tutto. Un sacco di persone che adesso sono a casa e mi aspettano, ma anche la possibilità di scoprirmi e capire chi sono. Godetevi tutto perché è solo l’inizio di un incredibile viaggio”, ha precisato la cantautrice prima di lasciare lo studio. Il riferimento (neanche troppo velato) è alla compagna Antonia Nocca, conosciuta proprio tra i banchi della scuola più famosa d’Italia.

La chiusura anticipata alle 15.30. (Voto 3)

I fan di Amici (e non solo) si chiedono cosa ci sia dietro la scelta di anticipare di mezz’ora la chiusura dello show per lasciare spazio ad un programma (Verissimo) per il quale è già previsto un doppio appuntamento settimanale. Il talent show di Maria De Filippi rappresenta infatti una vera e propria ventata di freschezza in un palinsesto che sembra unicamente rivolto agli “over” tra fiction sentimentali e game show rispolverati dagli anni ’90. Questa, Piersilvio, proprio non riusciamo a perdonartela.