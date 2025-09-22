Amici, Senza Cri e Antonia ufficializzano la relazione con un dolce bacio

Le due ex protagoniste di "Amici", Senza Cri e Antonia, hanno confermato la loro storia d'amore con uno scatto sui social

IPA Antonia e Senza Cri sono una coppia

La nuova edizione di Amici avrà inizio tra qualche settimana, ma i protagonisti della scorsa stagione del celebre talent continuano a far parlare. Due ex allieve della scuola, Antonia Nocca e Senza Cri, hanno infatti da poco ufficializzato la loro relazione sui social. Con somma gioia dei fan.

Il bacio di Antonia e Senza Cri

Le voci di una possibile relazione tra Antonia e Senza Cri, entrambe protagoniste della scorsa edizione di Amici, si rincorrevano da mesi, ma le dirette interessate non si erano mai sbilanciate. La conferma che i fan attendevano da tempo è arrivata solo qualche ora fa: con il romantico scatto di un bacio pubblicato tra le Instagram Stories della 19enne napoletana, le due hanno finalmente ufficializzato la storia d’amore.

“Sei tu la cura a tutto, sei tu che mandi via il buio”, ha scritto Antonia sullo scatto in bianco e nero che la ritrae insieme a Senza Cri. La frase è un verso della canzone Prima stanza a destra di Amanda, che fa anche da colonna sonora al post. Insomma, non sembrano esserci più dubbi sulla natura del rapporto che lega le due ragazze, che avevano preferito mantenere il riserbo fino a questo momento.

La relazione tra Antonia e Senza Cri

Già durante la partecipazione ad Amici alcuni spettatori avevano notato un feeling particolare tra le due cantanti, che a differenza di altre coppie nate nel programma avevano preferito non condividere con il pubblico la loro storia d’amore. Se Trigno e Chiara e Alessia e Luke avevano tenuto banco nella scuola anche per romantiche dediche e litigi di coppia, Antonia e Senza Cri avevano preferito far parlare di sé solo per il loro percorso artistico.

“Ciao ragazzi, stanno uscendo news non vere che insinuano che la produzione abbia censurato informazioni. La produzione di Amici non ha mai censurato nulla, tutto ciò che non è stato mostrato è stato per scelta nostra. Ero ad Amici per far conoscere la mia musica e voglio continuare a farlo anche fuori”, aveva spiegato sui social Senza Cri.

Anche dopo la fine del talent le due artiste avevano scelto di mantenere il riserbo. Intervistata da Webboh sulla sua vita sentimentale dietro le quinte di Battiti Live, Antonia aveva aggiunto: “Se mi va di dirvi qualcosa nella mia situazione sentimentale? Non mi va di dirvi niente. Me lo tengo per me, ma sono felice… questo è quello che dico. Se sono impegnata? Sono felice!”.

Chi sono Antonia Nocca e Senza Cri

Antonia Nocca e Senza Cri sono state allieve nell’ultima edizione del talent Amici, a cui entrambe hanno preso parte come cantanti. Antonia, 19enne di Napoli, è stata fortemente voluta da Rudy Zerbi, conquistato dalla sua voce soul: arrivata in finalissima, la ragazza ha vinto numerosi riconoscimenti, tra cui il premio della Critica Enel.

Senza Cri, ancor prima di entrare nella scuola più famosa d’Italia, aveva partecipato a Sanremo Giovani nel 2021. Ad Amici era stata notata sia da Anna Pettinelli che da Lorella Cuccarini, scegliendo poi di lavorare con quest’ultima. Il suo percorso era stato segnato da numerosi momenti di crisi, fino all’eliminazione nella quinta puntata del serale.