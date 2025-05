TrigNO e Chiara, la nuova coppia nata ad Amici 24. La madre di lui approva

Fonte: IPA Maria De Filippi

Un programma longevo e apprezzato come Amici di Maria De Filippi negli anni ha saputo regalarci grandi talenti e bellissime storie d’amore nate all’interno di una scuola che permette ai giovani concorrenti di crescere professionalmente e umanamente.

Ad Amici 24 è stato il turno di TrigNO e Chiara, cantante e ballerina amatissimi dal pubblico che durante il loro percorso hanno trovato una complicità innegabile, apprezzata anche dalla madre del giovane cantante.

Il commento della mamma di TrigNO sulla relazione con Chiara

Per chiunque, nel corso degli anni, abbia seguito le stagioni di Amici di Maria De Filippi, è innegabile che il percorso all’interno di una scuola così ambita sia fatto di impegno, duro lavoro e anche momenti di grande difficoltà: un ambiente luminoso, in cui i ragazzi e le ragazze possono mettersi alla prova davanti a professionisti dello spettacolo, della musica e della danza, che a volte lascia spazio anche a qualche stravolgimento personale e, perché no, amoroso.

Quest’anno la coppia più amata è stata sicuramente quella formata da TrigNO, giovane cantante piemontese arrivato sul secondo gradino del podio accanto al vincitore Daniele Doria, e Chiara, dolcissima ballerina che ha lasciato la scuola qualche settimana prima della finale.

Tra i due, l’alchimia è apparsa chiarissima: una complicità che pare sia piaciuta molto anche ai genitori di TrigNO, che nel corso di una sorpresa organizzata dalla produzione hanno espresso il loro pensiero rispetto alla ballerina.

In studio, davanti al pianoforte, TrigNO ha potuto riabbracciare i suoi genitori dopo mesi di lontananza, scoppiando in un pianto di commozione. Un momento che gli ha finalmente permesso di conoscere il pensiero dei suoi cari rispetto al suo percorso, ma non solo. La madre, visibilmente emozionata, gli ha confidato: “Sei stato molto bravo, sono contenta. Quella ragazza mi piace tanto”.

La storia tra TrigNO e Chiara ad “Amici 24”

Un apprezzamento, quello della madre di TrigNO, che non può che far piacere alla diretta interessata, che dopo la fine del talent e la tristezza per la sua uscita prima della finale, può finalmente vivere la sua relazione con TrigNO anche fuori dal programma.

I due si sono infatti avvicinati nel corso del talent alimentando la gioia dei fan ma anche qualche polemica da parte di Ege Monaco, ex fidanzata del cantante, che non ha mai nascosto il rammarico verso questa nuova relazione.

“Chiara una grandissima Zocc… che nonostante sapesse di avere davanti a sé un ragazzo impegnato non ci ha pensato due volte. Il mio ex un grande cog…come la maggior parte degli uomini. Dato che mi state tempestando di messaggi, si ho visto e no, non sono stupita. Il tempo rivelerà il vero volto delle persone”, aveva scritto la ragazza su Instagram.

Sembrerebbe, infatti, che TrigNO fosse entrato nella scuola da fidanzato, per poi capire di volersi avvicinare maggiormente a Chiara, ballerina che l’ex fidanzata del cantante ha ammonito fermamente: “Gioire verso la separazione di una coppia e sulla sofferenza di un’altra ragazza non penso faccia di lei niente di meno dell’appellativo che le ho assegnato inizialmente. Rivolgendomi direttamente a lei dico che se lo tenga. Il Lupo perde il pelo ma non il vizio. L’ho conosciuto traditore ed è rimasto traditore e questo non cambierà in futuro”.

Nonostante le polemiche, Chiara e TrigNO potrebbero continuare la loro relazione lontano dalle telecamere, con la stessa complicità che li ha uniti nel talent e con il sostegno di chi, come la madre di lui, sembra già apprezzarla molto.