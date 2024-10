Amici, Trigno e Chiara troppo vicini: l’ex di lui attacca la ballerina

Fonte: Red Communications/Fascino Trigno e Chiara di Amici 24

Che Amici sarebbe senza amore? Da sempre il talent show di Maria De Filippi ci ha abituato a talento, spettacolo e tanto sentimento. E l’edizione in corso, la ventiquattresima, non fa eccezione. Riflettori puntati sul cantante Trigno e la ballerina Chiara, che davanti alle telecamere hanno mostrato un feeling che sembra andare ben oltre il semplice rapporto tra compagni di scuola. Una situazione che ha mandato su tutte le furie l’ex fidanzata dell’allievo, che si è lasciata andare ad uno sfogo piuttosto duro, che ha prontamente fatto il giro del web.

Amici 24, Trigno e Chiara stanno insieme?

Ad Amici 24 si è instaurato un legame speciale tra Trigno e Chiara, come mostrano chiaramente anche le immagini del daytime del programma di Canale 5. I due trascorrono molto tempo insieme nella casetta, spesso lontani dagli altri alunni. Lei ha chiesto a lui dei massaggi e poi il cantante ha preteso di essere svegliato dalla ballerina con un bacino e un buongiorno. Un flirt che ha infastidito, e non poco, Ege Monaco, fino a qualche giorno fa fidanzata ufficiale di Trigno, il cui vero nome è Pietro Bagnadentro.

“Chiara una grandissima Zocc… che nonostante sapesse di avere davanti a sé un ragazzo impegnato non ci ha pensato due volte. Il mio ex un grande cog…come la maggior parte degli uomini. Dato che mi state tempestando di messaggi, si ho visto e no, non sono stupita. Il tempo rivelerà il vero volto delle persone”, ha scritto la ragazza su Instagram.

Dopo aver confermato la rottura Ege ha confessato il suo stato d’animo e ha attaccato pesantemente Chiara: “In questo momento sono più rilassata che mai so di avere un giusto karma e di aver agito correttamente lasciando questa persona (Spero di aver chiarito ogni domanda)”.

“Quello di cui stava parlando quest’ultima “dei problemi della quale non poteva parlare” riguardavano me e il mio ragazzo in discussione per varie dinamiche che si sono rivelate veritiere dato il daytime di oggi”.

Trigno è infatti entrato come fidanzato nella Scuola di Amici ma poi la relazione con la Monaco è giunta al termine e ha informato Chiara della novità. La ballerina, a detta di Ege, non si sarebbe però comportata bene nei suoi riguardi.

“Gioire verso la separazione di una coppia e sulla sofferenza di un’altra ragazza non penso faccia di lei niente di meno dell’appellativo che le ho assegnato inizialmente. Rivolgendomi direttamente a lei dico che se lo tenga. “Lupo perde il pelo ma non il vizio”. L’ho conosciuto traditore ed è rimasto traditore e questo non cambierà in futuro”.

Per ora nessun commento da parte di Trigno o di Chiara, più che mai concentrati sui loro percorsi ad Amici. Lui allievo di Anna Pettinelli, lei nel team di Alessandra Celentano.

Trigno di Amici e l’ex fidanzata Ege Monaco

Ege Monaco è una modella e tiktoker 22enne nata e cresciuta a Lucca ma che oggi vive a Siena. È una modella e tiktoker e la relazione con Trigno andava avanti da qualche tempo fa. Solo tre settimane fa i due si erano scambiati dolci commenti sui social network.

Non solo: in qualche daytime di Amici Pietro aveva anche ammesso di sentire molto la mancanza della sua ormai ex fidanzata. Che, per ripicca, ha subito smesso di seguire su Instagram l’artista oltre a condividere su TikTok la frase “tutti gli uomini sono bugiardi”.