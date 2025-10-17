TrigNO pubblica Ragazzina, testo e significato del singolo

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

Dalla scuola di Amici al suo nuovo singolo, TrigNO conferma di saper raccontare la sua generazione. Il cantante pubblica Ragazzina: una canzone che si presenta come un piccolo ritratto di giovinezza, emozioni e ribellione. Testo e significato del suo nuovo brano.

“Ragazzina”, significato della canzone di TrigNO

Dalla vittoria ad Amici, il programma di Maria De Filippi, all’EP d’esordio, TrigNO torna con un nuovo salto: Ragazzina, il singolo disponibile da venerdì 17 ottobre.

Ragazzina è una storia d’amore, ma non solo: è un ritratto generazionale, pieno di emozioni forti e immagini quotidiane che diventano simboli di una giovinezza intensa, a volte inquieta, ma sempre vera.

La protagonista del pezzo è una ragazza cresciuta forse troppo in fretta. Le sue giornate, le sue emozioni e i suoi piccoli gesti diventano dettagli che raccontano ribellione, vita e libertà. Dall’altro lato, c’è la lotta con se stessi, quella battaglia che prima o poi tutti affrontiamo.

Parlando del testo, il cantante ha raccontato: “Quante volte da piccolo mi sono sentito dire di non fare la ragazzina, troppo spesso questo termine viene accomunato a comportamenti deboli, insicuri. Io invece ho voluto scrivere di una ragazzina che grida ribellione alla sua vita, al suo passato, in cerca della sua libertà nel mondo”.

Il singolo arriva dopo l’EP d’esordio A un passo da me: un nuovo capitolo per il cantante e la conferma di uno stile pop cantautorale riconoscibile che mescola un timbro caldo e influenze diverse.

“Ragazzina”, il testo del brano di TrigNO

Guardavo lei con un girasole in mano

con le cuffiette che ascoltava Celentano

masticava sempre quel sapore amaro

di un passato complicato e mi sono innamorato

ma che sfigato, abbiamo sbagliato e lo sappiamo

volevamo vivere la vita di un estraneo

o vivere, vivere lontano.

Se ne vanno in un momento

queste parole nel vento

semplicemente

Perché

è un gioco da ragazzi questa vita insieme a te

è la gabbia di matti di un’altra storia che non c’è

le bugie che hai detto e i viaggi che hai fatto ragazzina

ragazzina

adesso per te è tutto una novità

non hai fatto pace con tuo papà

non dimostri la tua età

le bugie che hai detto e i pianti che hai fatto, ragazzina

ragazzina

Ho ribaltato a casa, ti cercavo

sono un ragazzo di seconda mano

maledetto se ci penso

e non so cosa cazzo ho combinato

amore, ti amo

mi hai preso a calci come a un mediano

cos’è successo?

Poteva andare meglio ma pure molto peggio

se ne vanno in un momento

queste parole nel vento

semplicemente

Perché

è un gioco da ragazzi questa vita insieme a te

è la gabbia di matti di un’altra storia che non c’è

le bugie che hai detto e i viaggi che hai fatto ragazzina

ragazzina

adesso per te è tutto una novità

non hai fatto pace con tuo papà

non dimostri la tua età

le bugie che hai detto e i pianti che hai fatto ragazzina

ragazzina

non parli più con tuo papà

e nonostante tutto non sei più una ragazzina