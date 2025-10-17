TrigNO pubblica Ragazzina, testo e significato del singolo

Dalla scuola di Amici al suo nuovo singolo, TrigNO conferma di saper raccontare la sua generazione. Il cantante pubblica Ragazzina: una canzone che si presenta come un piccolo ritratto di giovinezza, emozioni e ribellione. Testo e significato del suo nuovo brano.
“Ragazzina”, significato della canzone di TrigNO
Dalla vittoria ad Amici, il programma di Maria De Filippi, all’EP d’esordio, TrigNO torna con un nuovo salto: Ragazzina, il singolo disponibile da venerdì 17 ottobre.
Ragazzina è una storia d’amore, ma non solo: è un ritratto generazionale, pieno di emozioni forti e immagini quotidiane che diventano simboli di una giovinezza intensa, a volte inquieta, ma sempre vera.
La protagonista del pezzo è una ragazza cresciuta forse troppo in fretta. Le sue giornate, le sue emozioni e i suoi piccoli gesti diventano dettagli che raccontano ribellione, vita e libertà. Dall’altro lato, c’è la lotta con se stessi, quella battaglia che prima o poi tutti affrontiamo.
Parlando del testo, il cantante ha raccontato: “Quante volte da piccolo mi sono sentito dire di non fare la ragazzina, troppo spesso questo termine viene accomunato a comportamenti deboli, insicuri. Io invece ho voluto scrivere di una ragazzina che grida ribellione alla sua vita, al suo passato, in cerca della sua libertà nel mondo”.
Il singolo arriva dopo l’EP d’esordio A un passo da me: un nuovo capitolo per il cantante e la conferma di uno stile pop cantautorale riconoscibile che mescola un timbro caldo e influenze diverse.
“Ragazzina”, il testo del brano di TrigNO
Guardavo lei con un girasole in mano
con le cuffiette che ascoltava Celentano
masticava sempre quel sapore amaro
di un passato complicato e mi sono innamorato
ma che sfigato, abbiamo sbagliato e lo sappiamo
volevamo vivere la vita di un estraneo
o vivere, vivere lontano.
Se ne vanno in un momento
queste parole nel vento
semplicemente
Perché
è un gioco da ragazzi questa vita insieme a te
è la gabbia di matti di un’altra storia che non c’è
le bugie che hai detto e i viaggi che hai fatto ragazzina
ragazzina
adesso per te è tutto una novità
non hai fatto pace con tuo papà
non dimostri la tua età
le bugie che hai detto e i pianti che hai fatto, ragazzina
ragazzina
Ho ribaltato a casa, ti cercavo
sono un ragazzo di seconda mano
maledetto se ci penso
e non so cosa cazzo ho combinato
amore, ti amo
mi hai preso a calci come a un mediano
cos’è successo?
Poteva andare meglio ma pure molto peggio
se ne vanno in un momento
queste parole nel vento
semplicemente
Perché
è un gioco da ragazzi questa vita insieme a te
è la gabbia di matti di un’altra storia che non c’è
le bugie che hai detto e i viaggi che hai fatto ragazzina
ragazzina
adesso per te è tutto una novità
non hai fatto pace con tuo papà
non dimostri la tua età
le bugie che hai detto e i pianti che hai fatto ragazzina
ragazzina
non parli più con tuo papà
e nonostante tutto non sei più una ragazzina