C’è Posta per Te, Emma invoca il suo “Salvatore”: “Ne fanno ancora uomini così?”

L'incredibile storia d'amore di Salvatore e Lucia emoziona tutti, anche Emma Marrone, ospite di C'è Posta per Te. E ne approfitta per lanciare un appello agli uomini

Insieme da 55 anni, un episodio che ha rischiato di separarli per sempre. Ma la storia d’amore di Salvatore e Lucia è più forte che mai e continua, al di là di ogni difficoltà. Questa la prima storia che Maria De Filippi ha offerto al pubblico di C’è Posta per Te, nella puntata andata in onda sabato 17 gennaio. Una storia con lieto fine, anche grazie a Emma Marrone, la sorpresa per Lucia. Ancora una volta, grandi emozioni.

L’incredibile storia d’amore di Salvatore e Lucia

È Ilenia, sua nipote, ad accompagnarlo in studio. Salvatore con i suoi 78 anni è stato una delle presenze più belle a C’è Posta per Te. Una persona perbene, un uomo innamorato della moglie come il primo giorno, forse di più. E dire che sono passati 55 anni da quando i loro sguardi si sono incrociati per la prima volta.

Lui muratore, lei lavorava nel bar di fronte. “Era bellissima”, queste le sue parole, oggi come ieri. Ci mettono poco a conoscersi, innamorarsi e sposarsi e da lì inizia una straordinaria storia d’amore, che ha dato vita a una famiglia unita.

Lucia ha 82 anni e da poco ha vissuto un momento difficile. Usciti per la classica passeggiata mattutina, lei e Salvatore tornano davanti al portone del palazzo in cui vivono quando, improvvisamente, si accascia. L’uomo inizia a urlare, chiedere aiuto, ma nessuno lo ascolta. Che fare? Salvatore non si arrende, le fa il massaggio cardiaco e la rianima: la sua Lucia non se n’è andata.

Il peggio è passato, ma qualcosa non va. Lucia continua ad avere qualche problema che nasconde ai figli e Salvatore, con insistenza, riesce a convincerla a rivelar loro tutto. Fa una visita dal cardiologo, ha un problema che richiede il ricovero e un intervento: quel giorno, lui dorme da solo per la prima volta dopo oltre 50 anni.

Tutto va per il meglio e Lucia non si smentisce, lei che ha un carattere d’acciaio e l’entusiasmo di una ragazzina. E Salvatore la ama con tutto il cuore: vuole ribadirglielo, con la sorpresa più dolce.

Emma Marrone si commuove e invoca un “salvatore”

“Sei la mia casa, sei la mia pace, sei la mia allegria”, scrive Salvatore alla sua Lucia. E la sorpresa, Emma, non riesce a trattenere l’emozione. Sono lacrime di gioia, ovviamente: vedere una coppia così complice e unita, affiatata come il primo giorno, è qualcosa di raro. Specialmente di questi tempi.

Rapporti che diventano sempre più superficiali, persone (uomini e donne, non fa differenza) che preferiscono vivere attimi fuggenti senza far lo sforzo di costruire qualcosa di solido e duraturo. La felicità, l’amore richiedono impegno, non ti vengono serviti su un vassoio d’argento bell’e fatti. Ma questo è un altro discorso.

Alla vista di Emma, la signora Lucia si è sciolta: “Sei mia figlia”, le ha detto, professandosi sua fan sin dalla prima apparizione ad Amici, quando era una ragazzina. “Mi sono emozionata. Che storia d’amore incredibile, non ci sono più storie così… (…) Anch’io vengo da una famiglia molto unita, che ne ha passate tante. Sembra una banalità, ma l’amore risolve tanti problemi”, queste le parole della cantante.

Perché non cogliere la palla al balzo? Emma ne ha approfittato per chiedere a Lucia: “Dici che ne fanno ancora uomini così? Ah no? Sono senza speranze… Quelle come me che devono fare?”. E ancora: “Spero di trovare anch’io un giorno un Salvatore come il tuo… a me proprio un salvatore serve!”.

Una bella sorpresa, tanto dolce quanto divertente, con una chiosa importante di Emma: “Il miracolo più grande sarebbe se tutti gli uomini sulla faccia della Terra trattassero le donne, come Salvatore tratta te”.

