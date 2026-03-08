C’è Posta per Te, le pagelle: Salvatore tradito tre volte (9), Irama commosso (8)

Ufficio Stampa Fascino Maria De Filippi

Dopo lo stop a causa della finale di Sanremo 2026, nel sabato sera di Canale 5 torna Maria De Filippi con C’è Posta per Te. Storie di famiglie in difficoltà, di figlie in cerca di comprensione, di mamme in cerca di un rapporto con i propri figli, di uomini traditi che scelgono di essere fedeli ai propri sentimenti e di promesse d’amore vere e profonde, in salute e in malattia. Tutto questo è andato in onda il 7 marzo nel programma che più di tutti riesce a far emergere emozioni e difficoltà. Ospite speciale della serata Irama, commosso e partecipe come pochi prima di lui. Ecco le (nostre) pagelle della serata.

Tradito tre volte, Salvatore ci stupisce. Voto 9

A rivolgersi al programma di Maria De Filippi, nella puntata andata in onda sabato 7 marzo, è Viviana, una donna che cerca la rappacificazione con il marito, Salvatore. Una storia complessa la loro, poiché il matrimonio, descritto come perfetto, ha subito una brutta battuta d’arresto quando , dopo un bypass gastrico, la donna ha perso 45 chili. Un cambiamento che l’ha fatta sentire, usando le sue parole, più bella e apprezzata. “Mi sono sentita una donna nuova”, dichiara.

Sulla storia con il marito dice: “Non sono mai mancati rispetto, amore e sostegno. Ci siamo conosciuti a 14 anni”. Lei però, sentendosi sopraffatta dalle sensazioni di sentirsi apprezzata e voluta, per tre volte lo tradisce. L’ultima è la più pesante, perché con l’uomo, conosciuto online, inizia una relazione seria, lasciando la casa che condivideva con il marito. Ora, finita la relazione, cerca di nuovo la vicinanza di Salvatore. “Ho toccato il fondo per capire che Salvatore era il più importante di tutti”, afferma durante la trasmissione.

Salvatore si presenta in trasmissione sorprendendoci. Nelle sua voce mai una volta emerge rabbia cieca. Mai una volta una parola urlata o buttata contro la donna che più volte ne ha tradito la fiducia. Facilissimo in queste situazioni scadere in frasi rabbiose, scagliandosi contro la compagna pensando di avere la ragione e il polso della situazione. Ma Salvatore no. Non si vergogna (giustamente) ad ammettere di averla perdonata per due volte, mostrando una comprensione che raramente vediamo, soprattutto in televisione. Non teme neanche di commuoversi (cosa che accade subito al suo ingresso in studio). Non ha paura neanche di tenere il punto sulle proprie priorità e decisioni.

“Io la amo ancora”, dichiara senza remore, ma alla fine non apre la busta, non la riabbraccia e non cede alla richiesta di tornare a vivere con lei. “Questa volta no. L’ultimo tradimento è stato troppo doloroso e io ora, a 50 anni, ho promesso di pensare a me, per una volta, e non solo a lei. Lo devo a me stesso“. Salvatore ha dimostrato di saper capire la donna che ama, di non perdersi solo in parole smielate, di comprendere la complessità che i sentimenti possono nascondere. Finalmente. Grazie, voto 9.

L’uscita dallo studio mette in difficoltà Maria. Voto 5

Maria De Filippi ha accolto in studio anche due sorelle, Chiara e Marilena, che vogliono riallacciare i rapporti con il proprio padre. Una figura sempre assente durante la loro infanzia a causa del lavoro, ma che si è rivelata una presenza importante nel momento del bisogno, quando la madre delle due ragazze è morta a causa di un tumore. Chiara, la sorella minore, aveva appena 16 anni. L’incontro parte in salita, perché il padre entra in studio accompagnato dalla nuova moglie, Maria, che, appena la busta si apre rivelando le due ragazze, lascia lo studio in modo deciso. L’uomo invece rimane, decidendo di ascoltare le parole delle due figlie. Una situazione che De Filippi, messa in difficoltà, riesce a gestire alla perfezione, con l’esperienza e la lucidità che la contraddistingue.

Le due ragazze si dimostrano da subito furiose, principalmente con Maria, poiché sentono che è lei a trattenere il padre dal frequentarle e dall’avere un rapporto con loro. Insomma, l’incontro finisce bene, l’uomo decide di aprire la busta, di riabbracciare le figlie e di avere di nuovo un rapporto con loro. Da apprezzare la posizione scomoda del padre, che, abbandonato dalla moglie in studio, rimane per ascoltare Chiara e Marilena. “Parla per due”, come ha sottolineato anche Maria, e si prende la responsabilità delle proprie scelte. Lui sicuro si merita la sufficienza, 5 invece per la compagna, che rifiuta del tutto il confronto.

Irama in lacrime, Gaetano: “Ti amo anche in sedia a rotelle”. Voto 8

A fine puntata, dopo aver ascoltato alcune storie difficili e sofferte, per chi ha ancora lacrime in corpo, arriva il dono di Gaetano a Valentina. Il racconto di un amore, il loro, che ha sciolto lo studio come ghiaccio al sole. L’uomo si è presentato emozionato e ha raccontato di essere lì proprio per la moglie, Valentina. “Voglio dirle che la amo come il primo giorno che l’ho conosciuta. La amo perché io sono le sue braccia e le sua gambe, la sua forza fisica, ma lei è la forza della mia vita. Ho amato lei e la sua malattia, la sclerosi multipla”.

La sua richiesta poi, è di un’umanità sconcertante: “Non sopporto che lei continui a dirmi ‘chi te l’ha fatto fare, io sono un peso per te. Voglio dirle stasera che sono orgoglioso di portarla in giro sulla sedia a rotella perché su quella sedia a rotelle c’è lei”.

Lei grandissima fan di Irama non si aspetta sicuramente di trovare in studio proprio il cantante. Un momento dolcissimo e apprezzatissimo da tutto il pubblico e le parole del cantante sono state emozionanti: “Gaetano mi sta facendo piangere dentro. L’amore è qui, amore vuol dire costruire, siete un esempio e un’ispirazione poetica. Sono felice che esistano persone che si amino così tanto”. Lo dice mentre Valentina, accanto a lui, continua a dire: “Non ci credo! Non ci credo”. Poi il cantante invita la coppia al suo concerto di San Siro e regala loro il pass per il retropalco. Voto 8