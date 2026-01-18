C’è Posta per Te, pagelle del 17 gennaio: Emma sogna l’amore (10), padri e figli (5), Nello alla ricerca di Silvana (8)

Non c’è sabato sera che si rispetti senza C’è Posta per Te, un appuntamento fisso per milioni di italiani da oltre due decenni. Maria De Filippi non sbaglia un colpo e, ancora una volta, ha proposto storie interessanti, tra emozioni e dissapori, momenti di grande ilarità e gli ospiti Emma Marrone e Stefano De Martino. Campione di simpatia assoluto della serata, il signor Nello, alla ricerca della sua Silvana dopo ben 70 anni.

La sorpresa di Emma, che invoca il suo “Salvatore”. Voto: 10

La prima storia di questa puntata è stata a dir poco emozionante. Protagonista l’amore tra Salvatore e sua moglie Lucia, rispettivamente di 78 e 82 anni, coppia insieme da 55 anni. Tanti gli alti e bassi, com’è ovvio che sia, ma alla base un sentimento così forte da rendere altrettanto solida l’unione della loro bella famiglia.

Salvatore ama la sua Lucia come il primo giorno ed è per questo, e dopo aver rischiato di perderla per sempre, che ha deciso di farle una sorpresa: conoscere Emma Marrone, donna che ammira tanto e a cui si è affezionata come una figlia.

Alla fine del 2025, di ritorno dalla consueta passeggiata mattutina, Salvatore ha visto Lucia accasciarsi per terra a causa di un malore. Nessuno ad aiutarlo, solo le sue urla e le sue lacrime, ma anche il suo coraggio: le ha fatto il massaggio cardiaco, rianimandola e, di fatto, salvandole la vita.

Non che servisse, ma in quel momento l’uomo ha avuto riprova dell’immenso amore che lo lega alla moglie. Salvatore ha voluto partecipare al programma per dichiararle, ancora una volta, la sua devozione totale. Ed Emma è stata la ciliegina su una torta fatta di dolcezza e sentimenti: visibilmente commossa, ha speso parole splendide per questo legame e per la signora Lucia, una vera “forza della natura”.

Inevitabilmente si è chiesta: “Storie così non ce ne sono più. Ne fanno ancora uomini così?“. Bella domanda, cara Emma. Lucia è stata una delle poche fortunate…

Padri rifiutati dai figli. Voto: 5

Padri e figli. Un legame naturale, spesso corrotto da eventi esterni. Basta una separazione per sconvolgere gli animi e i protagonisti delle storie di questa sera ne sono un esempio. Da una parte Alessandro, che ha chiesto l’aiuto di Maria De Filippi per riavvicinarsi alle figlie Moira e Giorgia, dall’altra Klaid, che vuole ritrovare il figlio Kevin.

Due storie diverse ma simili, con il medesimo epilogo: Moira, Giorgia e Kevin hanno deciso di chiudere la busta.

Alessandro ha dichiarato di aver perso 20 chili per questo legame spezzato e di non riuscire più a dormire. La frattura con le figlie è diventata insanabile quando Alessandro ha annunciato il matrimonio con la compagna Maria, unione che le figlie hanno visto da subito con sospetto, convinte che la donna sia interessata solo alla sua futura pensione.

Il confronto in studio è stato molto duro e da questo sono emerse delle ferite che vanno al di là della questione nozze: Moira e Giorgia hanno raccontato di un padre che non è mai stato presente, sin da quando si è separato dalla madre, di un uomo che ha sempre anteposto i propri interessi personali, escludendo le loro esigenze. Solo qualche telefonata e bonifico, niente più. E loro, in tutta risposta, nonostante l’atteggiamento un po’ da “macchietta” del padre, che ha scatenato qualche ilarità in studio, non hanno cambiato posizione.

Finale amaro anche per Klaid. Da cinque anni suo figlio Kevin non vuole più avere rapporti con lui. Tutto è iniziato anni prima, quando Klaid non è stato invitato alla cresima del figlio, all’epoca undicenne. Kevin, ancora bambino, si è sentito abbandonato, pensando che il padre non gli volesse bene. Da allora non c’è più stato modo di avere un contatto.

Due visioni opposte: un padre che non capisce dove ha sbagliato e crede che il figlio si sia ingelosito per la sorellina più piccola; un figlio convinto che il padre non gli abbia mai dato la giusta importanza e che gli sforzi siano sempre arrivati solo dalla madre. Il copione si ripete e, anche stavolta, non si trova un punto d’incontro, neanche con l’aiuto di Maria De Filippi. Kevin conclude: “Non escludo che più avanti possa esserci un confronto, ma ora non me la sento di avere un rapporto”. La busta si chiude.

Nello e l’esercito di Silvane. Voto: 8

Ma andiamo a uno dei momenti più leggeri della serata, ringraziando sempre Maria De Filippi. L’arzillo signor Nello è stato una ventata d’aria fresca, nonostante i suoi ottant’anni. Romano, “sosia” di Alberto Sordi da giovane e per questo sempre circondato da belle ragazze, Nello ha chiesto l’aiuto di C’è Posta per Te per trovare il suo primo amore, Silvana.

Piccolo dettaglio: sono trascorsi circa 70 anni. Ma la potente redazione di Queen Mary non si arrende di certo alla prima difficoltà. Così, con un fantastico coup de théâtre, è riuscita a rintracciare non una ma ben 13 Silvane con caratteristiche simili a quelle elencate dall’eterno innamorato.

I due, giovanissimi, sono stati insieme per un anno e mezzo, poi si sono lasciati ma lui si è pentito, tornando da lei. Peccato che Silvana si fosse già consolata con un altro. E lui, in tutta risposta, le ha richiesto indietro il bracciale e l’anello che le aveva donato.

Una separazione che ha lasciato a Nello l’amaro in bocca. Nonostante si sia sposato, abbia avuto due figli e sia anche rimasto vedovo, non ha mai dimenticato la sua Silvana. Di certo non se ne sarebbe mai aspettate 13, tutte lì con l’espressione perplessa a chiedersi chi fosse il signore lì seduto.

Alla fine, ecco il fatidico momento: Silvana, la sua, si è palesata. Ha ricordato la storia unendo i puntini ma, purtroppo per Nello, non ha avuto alcuna intenzione di incontrarlo e riallacciare i rapporti. Tutto è bene quel che finisce bene, ma non in questo caso.

Ci dispiace per il signor Nello, a cui vanno i nostri ringraziamenti per le sincere risate che ci ha regalato in questo sabato sera.