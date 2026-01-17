C’è Posta per Te, arrivano Emma Marrone e Stefano De Martino nella seconda puntata

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Maria De Filippi

Sabato 17 gennaio 2026 torna in prima serata su Canale 5 C’è Posta per Te, lo show di Maria De Filippi che, come da tradizione, porta in primo piano storie di vita vera fatte di relazioni da ricucire, amicizie da riconquistare e sorprese da parte di vip. Dopo il convincente ritorno dello scorso 10 gennaio, la seconda puntata si prepara a emozionare nuovamente il pubblico con testimonianze forti, colpi di scena e l’arrivo di due ospiti speciali: Stefano De Martino ed Emma Marrone.

C’è Posta per Te, le anticipazioni e gli ospiti del 17 gennaio

La puntata di sabato 17 gennaio 2026 proporrà nuove storie di persone comuni che, con l’aiuto di Maria De Filippi e della redazione, proveranno a risolvere situazioni difficili oppure a sorprendere qualcuno a loro caro. Anche questa settimana non mancheranno i momenti di forte impatto emotivo, dove sentimenti, conflitti familiari e relazioni spezzate saranno al centro del racconto.

In linea con il format consolidato, vedremo protagonisti mittenti e destinatari che si metteranno a nudo davanti alle telecamere per cercare un confronto sincero, chiedere scusa, dire grazie o semplicemente per dire quello che non sono mai riusciti a esprimere. Un mix perfetto di storie commoventi e situazioni inaspettate, arricchito dalla partecipazione di ospiti celebri che contribuiranno a rendere la puntata ancora più ricca di sorprese e momenti da ricordare.

Dopo l’arrivo di Raoul Bova e Can Yaman, nella puntata del 17 gennaio di C’è Posta per Te arriveranno in studio due personaggi amatissimi e legati fra loro. Stiamo parlando di Emma Marrone e Stefano De Martino. La celebre cantante e il conduttore di Affari Tuoi infatti hanno alle spalle una relazione nata proprio ad Amici, programma cult di Maria De Filippi.

La loro storia, durata dal 2009 al 2012, all’epoca appassionò moltissimo il pubblico, ma finì bruscamente quando Stefano De Martino si innamorò di Belen Rodriguez, conosciuta dietro le quinte del talent. Da allora sono trascorsi anni. Stefano ha lasciato la danza, diventando uno dei conduttori di punta di Rai 1, nel privato ha invece messo fine al matrimonio con Belen da cui ha avuto il figlio Santiago. Con il tempo Emma Marrone è riuscita a perdonare il tradimento e i due oggi sono ottimi amici.

Il successo di C’è Posta per Te

La prima puntata della nuova edizione di C’è Posta per Te è andata in onda sabato 10 gennaio 2026, confermando ancora una volta il grande seguito di pubblico che caratterizza da sempre lo show di Maria De Filippi. Secondo i dati Auditel, il programma ha raccolto circa 4,4 milioni di spettatori con uno share del 28.6%, vincendo la serata nella fascia di prime time e confermando la sua forza come appuntamento di punta del sabato televisivo.

La serata di debutto ha messo in scena diverse storie intense ed emozionanti e si è arricchita della presenza di due ospiti molto amati dal pubblico: Can Yaman, reduce dal successo televisivo, e Raoul Bova, volto noto del cinema e della tv italiana. La loro partecipazione ha portato momenti di leggerezza e sorpresa, insieme alle tradizionali vicende appassionanti che caratterizzano il programma.